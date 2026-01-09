Konfederacja Korony Polskiej organizuje kongres programowy. Jest data i tematy paneli

31 stycznia odbędzie flagowe wydarzenie programowe kierowanej przez Grzegorza Brauna partii Konfederacja Korony Polskiej. Organizatorzy piszą, że KINGS to "konferencja prezentująca ambitną, nowoczesną i odpowiedzialną wizję państwa".

Kongres programowy partii Korona – KINGS

Jak wskazują, w spotkaniu będą uczestniczyć eksperci, praktycy i liderzy opinii, którzy wspólnie tworzą program oparty na faktach, doświadczeniu i strategicznym myśleniu o Polsce. Kongres ma wyznaczyć kierunek i pokazać, jak może wyglądać państwo zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny.

"Konferencja będzie poprowadzona w nowym, pionierskim formacie, w którym to eksperci będą mówili, a politycy słuchali. Zatem wypowiadającymi się i dyskutującymi w 12 panelach tematycznych będą uznani w swoich dziedzinach eksperci, a czynni politycy, w tym przede wszystkim Konfederacji Korony Polskiej, będą słuchaczami i odbiorcami. Taka formuła prowadzenia konferencji nad kluczowymi dla kraju wyzwaniami stanowi nową jakość w polskiej debacie publicznej" – czytamy na stronie kongresu.

Panele tematyczne

W ramach wydarzenia zyskującej w sondażach partii zaplanowano kilkanaście paneli tematycznych dotyczących zagadnień z zakresu polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa polskiego.

Wolność słowa – swoboda badań, publikacji i debaty publicznej. (Prowadzący – Jan Pospieszalski. W debacie będzie uczestniczył reaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki) Wolność gospodarcza – bezpieczeństwo przedsiębiorczości. (Ireneusz Jabłoński) Demografia – bezpieczeństwo życia i rodziny. (Karolina Pikuła) Sądy – bezpieczeństwo prawne. (Dr Jacek Wilk) Wolność samorządów i bezpieczeństwo lokalnych społeczności. (Jerzy Karwelis) Węgiel, gaz, atom – bezpieczeństwo energetyczne. (Marta Czech) Rolnictwo, leśnictwo, przetwórstwo – ciągłość tradycji i bezpieczeństwo żywnościowe. (Rafał Foryś) Armia i służby – bezpieczeństwo narodowe (Jan Krysiak) Suwerenność i bezpieczeństwo geostrategiczne. Kultura i edukacja – bezpieczeństwo tożsamościowe. (Tomasz Sztreker) Medycyna – bezpieczeństwo zdrowotne. (Marta Mrzygłód) Złotówka i bezpieczeństwo finansowe. (Radosław Pogoda).

