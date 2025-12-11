Biejat ma nadzieję, że Braun trafi do więzienia i przestanie być problemem

– Miejsce pana Brauna jest w więzieniu – stwierdziła Magdalena Biejat z Lewicy w programie "Kropka nad i" emitowanym na antenie TVN24.

Biejat: Mam nadzieję, że Braun niedługo przestanie być problemem

– Mam nadzieję, że pan Braun niedługo przestanie być problemem i przestanie być możliwym, ja się nie boję powiedzieć prawdy, tego, co myślę, a myślę, że miejsce pana Brauna jest w więzieniu – grzmiała na antenie TVN 24 Magdalena Biejat.

Wicemarszałek Senatu złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Grzegorza Brauna, po jego udziale w interwencji posła Fritza w szpitalu w Oleśnicy w sprawie aborcjonistki Gizeli Jagielskiej. Swoją drogą osoba ta została właśnie zwolniona z pracy, a Kaja Godek mówiła o prawdziwych powodach decyzji władz szpitala.

Wicemarszałek Senatu liczy na wyrok skazujący

– Cieszę się, że wreszcie Parlament Europejski uchylił mu immunitet, że będzie wszczęte śledztwo, że stanie przed sądem i mam nadzieję, że sąd wyda wyrok skazujący – zaznaczyła była kandydatka w wyborach prezydenckich, w których notabene zdobyła wynik sporo niższy niż Braun.

– Ten człowiek nawołuje do przemocy, grozi ludziom. Ten człowiek powinien być ukarany i nie ma miejsca dla niego w polityce – oznajmiła Biejat w "Kropce nad i".

Partia Brauna blisko 10 procent, formacja Biejat pod progiem

Z najnowszego sondażu Opinia24 wynika, że do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania. KO umacnia swoją pozycję lidera poparcia partii politycznych w kraju. Drugie miejsce zajmuje PiS, trzecie – Konfederacja Wolność i Niepodległość (Bosak, Menzten), a czwarte Konfederacja Korony Polskiej (Braun) z wynikiem 9,6 procent. Partia Magdaleny Biejat znalazła się pod progiem. Lewica dostała w tym sondażu 4,7 proc.

Z punktu widzenia partii establishmentu sytuacja jest niepokojąca, tym bardziej że podczas gdy one mają niemal pełne wsparcie medialne, to Korona nie jest cenzurowana jedynie przez nieliczne media. Swoje poparcie buduje głównie w terenie i dzięki internetowi.

