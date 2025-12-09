Godek o zwolnieniu Jagielskiej: Powiem, co się stało

Ginekolog Gizela Jagielska, lekarka dokonująca aborcji i wyznająca proaborcyjne poglądy, straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy. Jak powiedziała "Gazecie Wyborczej", to szpital "zrezygnował z niej". Posadę traci także mąż Jagielskiej. – 31 grudnia kończą nam się kontrakty. Przygotowaliśmy oferty, by je przedłużyć. Nasi zastępcy, znając je, przygotowali swoje i złożyli je dyrekcji. Z premedytacją wysadzili nas w ten sposób ze stanowisk – mówi aborterka. Władze szpitala po zapoznaniu się z ofertami zdecydowały, że nie przedłużą umowy Jagielskim. Podpiszą ją z dotychczasowym zastępcą kierownika oddziału ginekologii i zastępczynią koordynatora bloku porodowego.

Godek triumfuje. Wskazała przyczyny zwolnienia

Działaczka pro-life Kaja Godek nie kryje radości. – Wygrało życie. Gizela Jagielska od stycznia ostatecznie odchodzi ze szpitala w Oleśnicy. Jak sama mówi, nie była to jej decyzja. I jak sama twierdzi, dzieje się to ze względu na jej współpracowników i mówi o tym, że nie sądziła, że ludzie mają tyle tupetu – mówi na nagraniu opublikowany w serwisie X.

– Ja Państwu powiem, co się stało. Pracownicy byli i obecni szpitala w Oleśnicy wypowiedzieli się wreszcie o tym, co dzieje się w murach placówki. Wypowiedzieli się do filmu "Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni". Filmu, który jest na końcowym etapie montażu i za chwilę cała Polska zobaczy, co naprawdę robiła Gizela Jagielska za murami tego szpitala. I już sam trailer wystarczył, żeby w Oleśnicy zrozumieli, o jakich sytuacjach będzie mowa w filmie. Tak powiedzieli ludzie, którzy byli wielokrotnie zmuszani, nakłaniani, pośrednio, bezpośrednio do tego, żeby uczestniczyć w aborcjach albo przynajmniej, żeby po tych aborcjach sprzątać. Widzieli zabite dzieci, co z tymi dziećmi się działo – wskazuje przedstawicielka Fundacji Życie i Rodzina.

– Dalej monitorujemy sytuację w Oleśnicy, będziemy pod szpitalem, będziemy zadawać pytania, czy zabijają dzieci. Mam informację do aborterów w całej Polsce: obrońcy życia idą za wami. I wy już wiecie, że my wiemy. Będą pikiety, publiczne różańce, pisma do szpitali. Jeśli nie będziecie odpowiadali, będą sprawy w sądach. Odpowiecie za każde zabite dziecko – zapowiada Godek.

