Decydujące tygodnie dla Ukrainy? Tusk zapewnia: Pokój jest na horyzoncie

Jak podkreślił, zakończył właśnie konsultacje z liderami kluczowych państw europejskich, a także z premierami Kanady i Norwegii, przedstawicielami instytucji unijnych oraz sekretarzem generalnym NATO. – Oceniliśmy rezultat tego pierwszego etapu bardzo serio już negocjacji, w które zaangażowali się liderzy Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Pokój jest na horyzoncie – powiedział premier. Jak zaznaczył, "zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć, i to dość szybko”, choć wciąż "daleko od stuprocentowej pewności".

"Kiedy mówię, że pokój jest na horyzoncie, mam na myśli najbliższe tygodnie"

Kluczowym wydarzeniem ostatnich dni, zdaniem Tuska, jest nowa deklaracja ze strony Stanów Zjednoczonych. – To, co jest kluczowym efektem, to amerykańska deklaracja gotowości uczestniczenia w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju – mówił. – Włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, na przykład na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją – podkreślił. Premier przyznał, że są to deklaracje bezprecedensowe. – Te dość jednoznaczne sygnały pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku, ale to daje nadzieję na zakończenie rozmów sukcesem. Przez sukces rozumiem po prostu zakończenie wojny – stwierdził.

Premier podkreślił, że perspektywa pokoju ma szczególne znaczenie dla Polski. – Pokój pojawił się na horyzoncie po raz pierwszy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny. Dla Polski byłoby to coś wyjątkowo pozytywnego, biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne i układ geopolityczny – powiedział, jednocześnie apelując o ostrożność: – Należy dmuchać na zimne. Tusk sprecyzował również ramy czasowe ewentualnego zakończenia wojny na Ukrainie. – Kiedy mówię, że pokój jest na horyzoncie, mam na myśli najbliższe tygodnie, a nie miesiące czy lata – zaznaczył. – Niewykluczone, że jeszcze w styczniu będziemy wspólnie podejmowali decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy i tej części świata.

"Wszyscy wiemy, dlaczego, że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem. Wyciągnijmy z tego wnioski"

Druga część wystąpienia premiera dotyczyła współpracy władz w Polsce w kontekście intensywnych działań dyplomatycznych. – Bardzo ważna jest pełna współpraca wszystkich instytucji, które odpowiadają za działania międzynarodowe – podkreślił Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że otrzymał od prezydenta szczegółowe informacje dotyczące jego rozmowy z Donaldem Trumpem. – Oczywiście podzielimy się także informacjami z naszego dzisiejszego spotkania i rozmów z liderami europejskimi – dodał.

Premier zwrócił uwagę na specyfikę relacji międzynarodowych. – Tak się złożyło, wszyscy wiemy, dlaczego, że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem. W Europie rząd jest oczywiście uznawany za partnera – mówił. – Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania. – Nie ma tutaj miejsca na żadne anse czy pretensje. To jest kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Polski – podkreślił premier, deklarując gotowość do dalszej, ścisłej współpracy. – Będę liczył na szybkie spotkanie z panem prezydentem. Jestem absolutnie otwarty i gotowy do pełnej współpracy – zakończył Tusk.

Czytaj też:

"Nadzieje na pokój legły w gruzach". Putin dostał pretekstCzytaj też:

Wiadomo, co Nawrocki powiedział Trumpowi. Ujawniono kulisy rozmów