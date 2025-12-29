"Nadzieje na pokój legły w gruzach". Putin dostał pretekst

W poniedziałek (29 grudnia) Rosja oskarżyła Ukrainę o próbę ataku na rezydencję prezydenta Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim, choć nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia, które Kijów odrzucił jako bezpodstawne i mające na celu podważenie negocjacji pokojowych – podała agencja.

Rosja oskarża Ukrainę o atak na rezydencję Putina. Zełenski zaprzecza

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował, że Ukraina próbowała zaatakować rezydencję rosyjskiego przywódcy w dniach 28-29 grudnia 91 dronami dalekiego zasięgu, które zostały zniszczone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Jak dodał, nikt nie został ranny i nie doszło do żadnych zniszczeń.

– Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi – oświadczył Ławrow, nazywając atak "terroryzmem państwowym" i dodając, że rosyjskie siły zbrojne już wybrały cele ataków odwetowych.

Rosyjski minister nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich słów. Nie jest również jasne, gdzie Putin przebywał w tym czasie – zwraca uwagę Reuters.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo zaprzeczył, jakoby Ukraina planowała taki atak i oskarżył Rosję o przygotowywanie gruntu pod atak na budynki rządowe w Kijowie. Stwierdził też, że Rosja chce utrudnić postępy w rozmowach amerykańsko-ukraińskich na temat zakończenia wojny.

Zełenski u Trumpa. Rozmowy o końcu wojny bez przełomu

Po tym, jak Ławrow oskarżył Ukrainę o próbę ataku na rezydencję Putina z użyciem dronów, przywódca Rosji i prezydent USA odbyli rozmowę telefoniczną. W jej trakcie Putin miał zakomunikować Trumpowi, że w związku z atakiem Moskwa rozważa zmianę swojego stanowiska w rozmowach pokojowych.

Dzień wcześniej, w niedzielę (28 grudnia), prezydenci USA i Ukrainy spotkali się w posiadłości Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie. Rozmowy nie przyniosły przełomowych rozstrzygnięć. Na stole wciąż pozostają dwie kwestie sporne: terytorium i Zaporoska Elektrownia Jądrowa, którą od marca 2022 r. okupują Rosjanie.

Czytaj też:

Koniec spekulacji. Rząd Włoch zdecydował w sprawie Ukrainy