Koniec spekulacji. Rząd Włoch zdecydował w sprawie Ukrainy

Dekret przedłużający o rok ważność umowy, która pozwala na przyznanie 13. pakietu pomocowego, został zatwierdzony pomimo niedawnego sprzeciwu prawicowej Ligi Matteo Salviniego, która kwestionuje dalsze wsparcie dla Ukrainy – napisała w poniedziałek (29 grudnia) włoska agencja prasowa ANSA.

Według doniesień, ostateczny dokument, który trafił pod obrady rządu, zawiera pewne ustępstwa wobec Ligi w postaci uzupełnienia pakietu wojskowego o pomoc cywilną obejmującą logistykę, opiekę zdrowotną i odbudowę sieci elektroenergetycznej.

Meloni zapowiedziała, że Włochy będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne".

twitter

Rząd Meloni zdecydował ws. Ukrainy

Według źródeł agencji Reutera, dekret w sprawie pomocy dla Ukrainy znalazł się w programie posiedzenia rządu już na początku grudnia, ale ostatecznie z niego wypadł, oficjalnie z powodu "zbyt napiętego" harmonogramu obrad.

Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. włoski rząd wysłał Ukrainie 12 pakietów pomocy wojskowej, w tym system obrony powietrznej SAMP/T.

Włoskie prawo pozwala rządowi działać bez konieczności uzyskania zgody parlamentu na każdą nową rundę dostaw broni. Obowiązujący dekret wygasa z końcem roku. Po zatwierdzeniu przez rząd nowy dekret wejdzie w życie natychmiast, ale musi zostać ratyfikowany przez parlament w ciągu 60 dni – wyjaśnia Reuters.

Salvini o aferze korupcyjnej w otoczeniu Zełenskiego

Zdaniem Salviniego, dalsza pomoc dla Ukrainy może podsycać korupcję. – Na jaw wychodzą skandale korupcyjne, w które zamieszany jest ukraiński rząd, dlatego nie chciałbym, aby pieniądze włoskich pracowników i emerytów były wykorzystywane do napędzania dalszej korupcji – mówił w listopadzie.

Odniósł się wówczas do afery korupcyjnej w ukraińskim systemie energetycznym, której pokłosiem była m.in. dymisja szefa biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermaka, jednego z najbliższych współpracowników Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj też:

Premier Włoch: Ten rok był trudny, 2026 będzie jeszcze gorszy