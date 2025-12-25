Premier Włoch: Ten rok był trudny, 2026 będzie jeszcze gorszy

Meloni poleciła we wtorek (23 grudnia) pracownikom biura premiera w Palazzo Chigi w Rzymie, aby dobrze odpoczęli w okresie świątecznym, ponieważ będą tego potrzebować w obliczu czekającego ich trudnego roku.

– Jesteśmy rodziną, walczymy przez cały rok. (...) Miniony rok był dla nas wszystkich trudny, ale nie martwcie się, bo przyszły rok będzie jeszcze gorszy. Dlatego radzę wam, abyście porządnie odpoczęli w te święta – podkreśliła.

Takiej samej rady szefowa rządu udzieliła zgromadzonym na sali dziennikarzom. – A teraz odpoczywajcie. Skoro ja robię sobie przerwę na Boże Narodzenie, wy też powinniście, przynajmniej na dwa dni – dodała.

Rząd Meloni zdecyduje ws. Ukrainy

Włoska agencja prasowa ANSA zwraca uwagę, że tuż po świętach rozpoczną się przygotowania do ostatniego w tym roku posiedzenia rządu, na którym powinna zapaść m.in. decyzja o kontynuowaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, którą kwestionuje zastępca Meloni, wicepremier Matteo Salvini, powołując się m.in. na aferę korupcyjną w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego.

Według źródeł agencji Reuters, dekret w sprawie pomocy dla Ukrainy znalazł się w programie posiedzenia rządu na początku grudnia, ale ostatecznie z niego wypadł, oficjalnie z powodu "zbyt napiętego" harmonogramu obrad.

Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. włoski rząd wysłał Ukrainie 12 pakietów pomocy wojskowej, w tym system obrony powietrznej SAMP/T.

Salvini zablokuje pomoc Włoch?

ANSA podkreśla, że partia Liga Salviniego, próbuje nałożyć szereg ograniczeń, od priorytetu pomocy dla ludności cywilnej po odniesienia do trwających negocjacji pokojowych.

Włoskie prawo pozwala rządowi działać bez konieczności uzyskania zgody parlamentu na każdą nową rundę dostaw broni. Obowiązujący dekret wygasa z końcem roku. Po zatwierdzeniu przez rząd nowy dekret wejdzie w życie natychmiast, ale musi zostać ratyfikowany przez parlament w ciągu 60 dni.