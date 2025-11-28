Jutro miał lecieć do USA, dziś złożył dymisję. Na jaw wychodzą nowe fakty

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy. Jermak potwierdził akcję służb i zadeklarował pełną współpracę. Wkrótce potem prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Jermak podał się do dymisji.

Dotychczas to właśnie on przewodził ukraińskiemu zespołowi negocjacyjnemu w sprawie porozumienia pokojowego z Rosją. W ubiegły weekend Jermak odbył rozmowy z przedstawicielami USA w Genewie, dzięki którym udało mu się wprowadzić zmiany do 28-punktowego planu Donalda Trumpa.

Dymisja Jermaka tuż przed spotkaniem z Witkoffem i zięciem Trumpa

Według ustaleń Axiosa, Jermak wraz z kilkoma doradcami Zełenskiego miał w ten weekend polecieć do Miami na rozmowy z wysłannikiem Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, zięciem amerykańskiego prezydenta.

Plany Jermaka pokrzyżowała akcja ukraińskich służb antykorupcyjnych i nagła rezygnacja ze stanowiska.

Źródła portalu twierdzą, że celem jego podróży do USA było sfinalizowanie ustaleń między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, zanim Witkoff i Kushner udadzą się do Moskwy na spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w przyszłym tygodniu.

Szara eminencja ukraińskiej polityki

54-letni Andrij Jermak uchodzi za szarą eminencję, człowieka numer dwa na Ukrainie. Uczestniczył we wszystkich negocjacjach związanych z wojną. Był nie tylko szefem kancelarii Zełenskiego, ale także jego dobrym znajomym.

Na początku listopada Jermak przebywał z wizytą w Polsce. Spotkał się m.in. z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem i zastępcą szefa BBN gen. Andrzejem Kowalskim. Rozmawiał także z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim i wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

