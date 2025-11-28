Korupcja na Ukrainie. Szef biura Zełenskiego podał się do dymisji

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że szef jego biura złożył list rezygnacyjny. Przypomnijmy, że dzisiaj rano służby antykorupcyjne dokonały przeszukania w biurze Andrija Jermaka. Na zamieszczonych w sieci nagraniach widać, jak funkcjonariusze NABU i SAP wchodzą do pomieszczeń zajmowanych przez Jermaka. Ukraiński polityk zapewniał, że w pełni współpracuje ze służbami.

Zełenski podkreślił, że docenia pracę swojego, byłego już, współpracownika. Jednak wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione.

– Jestem wdzięczny Andrijowi za to, że ukraińska pozycja na ścieżce negocjacyjnej zawsze była przez niego przedstawiana dokładnie tak, jak powinna być. Zawsze było to stanowisko patriotyczne. Ale nie chcę plotek i spekulacji. Dlatego dziś podjęte zostały kolejne decyzje wewnętrzne. Po pierwsze, odbędą się zmiany w Biurze Prezydenta Ukrainy. Szef biura, Andrij Jermak, napisał podanie o dymisję – powiedział ukraiński prezydent.

Afera korupcyjna na Ukrainie

Ukrainą wstrząsnęła w ostatnim czasie afera korupcyjna w krajowym sektorze energetycznym. Minister energetyki Ukrainy SwitłanaHrynczuk podała się do dymisji w związku z aferą korupcyjną w państwowym operatorze elektrowni jądrowych Enerhoatomie. Do dymisji podał się także minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko, który według opozycji był zaangażowany w bliskie relacje osobiste z Hrynczuk. Wcześniej dymisji obojga zażądał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły rozległy system korupcyjny w sektorze energetycznym. Według ustaleń śledczych uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Enerhoatomułapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który przeszło około 100 mln dolarów.

