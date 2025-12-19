Jak Ukraina odwdzięcza się Polsce? "Może to będzie zbyt brutalne"

– Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc (...) nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem. (...) Władze w Kijowie mają w rękach narzędzia, żeby ten trend i emocję powstrzymać i odrzucić – powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

Jak Ukraińcy "odpłacają się" Polsce? Łukasiewicz: Być może to będzie zbyt brutalne

Pytany o te słowa chargé d’affaires ambasady RP na Ukrainie Piotr Łukasiewicz stwierdził w TVN24, że w tym kraju, kiedy Ukraińcy dowiadują się, że jest Polakiem, to "najpierw pojawiają się słowa podziękowania".

– Być może to będzie zbyt brutalne, ale jednak powiem tak: Ukraińcy odpłacają nam się ilością Rosjan, których likwidują bardzo skutecznie, ponieważ jestem głęboko przekonany o tym, że ci sami Rosjanie, którzy wygraliby wojnę w Ukrainie, później ruszyliby na Europę, na Polskę, na państwa bałtyckie – powiedział.

Jego zdaniem "polski interes, zwłaszcza polskie bezpieczeństwo kształtuje się na polu bitwy w Ukrainie".

Dyplomata zwrócił się również z apelem do rodaków, pytany o "zmieniający się klimat" wokół Ukraińców w Polsce. – Nie bądźmy jak Rosjanie. To Rosjanie najbardziej nienawidzą Ukraińców w tej chwili – podkreślił Łukasiewicz.

Nawrocki i Zełenski o ekshumacjach na Wołyniu

Prezydent Nawrocki mówił po spotkaniu z prezydentem Zełenskim, że dla Rosji "instrumentalizowanie historii, kłamstwa na tematy historyczne są fundamentem jej imperialnego działania". – Realizując wnioski IPN (w sprawie ekshumacji wołyńskich – red.), wytrącamy Rosji ten argument, uniemożliwiamy próby dzielenia nas i dezinformowania. To jest najbardziej wrażliwa kwestia w naszych stosunkach i wierzę, że zostanie rozwiązana – powiedział.

– Strona polska pragnie przyspieszyć proces ekshumacji. Strona ukraińska jest gotowa wyjść temu naprzeciw. I to nie deklaracje, to już konkretne działania – stwierdził Zełenski, nie podając szczegółów.

