Arktyczne mrozy. Przed Polską najzimniejsza noc

W niedzielę wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Odprawa została zorganizowana z powodu trudnych warunków pogodowych panujących w kraju. Uczestniczył w niej wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.

W naradzie w siedzibie RCB wzięli również udział m.in. wojewodowie, komendanci Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Wód Polskich.

"Najzimniejsza noc". Wiceminister przedstawił prognozy

Jak przekazał Szczepański, noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejszą nocą. Najniższe temperatury prognozowane są w województwie podlaskim. – Szacujemy, że w Suwałkach temperatura może spaść nawet do minus 29 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może wynieść od 36 do 38 stopni na minusie – poinformował.

Silne mrozy obejmą wschodnią oraz północno-wschodnią część kraju, w tym ścianę wschodnią, północ Mazowsza, fragmenty Pomorza oraz województwo lubelskie. – Tak zimna noc czeka nas jeszcze w dzień jutrzejszy – dodał wiceminister.

Od wtorku do środy prognozowana jest natomiast zmiana warunków atmosferycznych. W czterech południowych województwach może pojawić się marznąca mżawka, prowadząca do oblodzenia dróg i linii kolejowych. Jak zaznaczył Szczepański, możliwe są utrudnienia podobne do tych, które w ostatnich dniach występowały na Pomorzu.

Apel do kierowców – zimowe paliwo

Polityk zaapelował także do kierowców. – Tankujmy zimowe paliwo, bo zatrzymanie samochodu z powodu zimnych temperatur może spowodować, że te osoby ulegną wyziębieniu – ostrzegł. Jednocześnie poinformował, że obecnie nie występują poważniejsze problemy na kolei, a punktualność pociągów wynosi 88,8 proc.

W związku z niskimi temperaturami w części kraju podjęto decyzje o zawieszeniu zajęć szkolnych. – Mamy również informacje, że w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, jutro (w poniedziałek – red.) nastąpi odwołanie zajęć szkolnych. Dotyczy to szkół, które nie mogą być wystarczająco dogrzane – przekazał Szczepański. Lista placówek ma być na bieżąco aktualizowana.

