IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Dworce PKP pozostaną otwarte nocą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mrozem dla całej północno-wschodniej części kraju (Pomorze, Kaszuby, woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz część lubelskiego). Alert obowiązuje do środy (4 lutego).

Nasilniejsze spadki temperatur spodziewane są od niedzieli do wtorku (1-3 lutego). Lokalnie, szczególnie przy pogodnym niebie na północy i wschodzie Polski słupki rtęci mogą wskazać w nocy nawet -25 stopni Celsjusza.

Idzie mróz. Przed nami najzimniejsze noce tej zimy

Nadciągająca fala zimna była głównym tematem piątkowej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Szczepańskiego. Wiceminister polecił wojewodom oraz służbom podległym resortowi monitorowanie sytuacji pogodowej i zwrócenie szczególnej uwagi na pomoc osobom w kryzysie bezdomności i niepełnosprawnym.

Wojewodowie zapewnili o miejscach w noclegowniach. Policja poinformowała, że wysyła ponad 10 tys. funkcjonariuszy na patrole w związku z mrozami. Szczepański polecił, by wszystkie dworce kolejowe i autobusowe były otwarte również w nocy dla osób chcących się ogrzać.

Dworce PKP będą otwarte w nocy

O tym, że wszystkie dworce zarządzane przez PKP będą czynne przez całą dobę, poinformował w mediach społecznościowych minister infrastuktury Dariusz Klimczak. "Nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia" – napisał w serwisie X.

MSWiA apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych, zabezpieczenie instalacji wodnych przed zamarznięciem oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Od wtorku (3 lutego) mieszkańcy południowej Polski muszą liczyć się z przechodzeniem śniegu w marznący deszcz, co stwarza wysokie ryzyko wystąpienia gołoledzi.

Aktualne ostrzeżenia dla poszczególnych powiatów są wysyłane w aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania). Można ją pobrać w Google Play (Android) i App Store (iOS).

Służby proszą, by reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy. "Bezczynność może być gorsza w skutkach niż sam mróz – od października 2025 r. odnotowano 32 zgony z wychłodzenia" – czytamy w komunikacie MSWiA.