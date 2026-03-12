Unijczyku – śmieciarzu! Czyli "Poradnik unijczyka-śmieciarza" – część druga

Ideałem unijczyka jest więc człowiek bez szemrania zgadzający się na rujnowanie fundamentów cywilizacji europejskiej, m.in. poprzez niszczenie jedynego prawdziwego modelu rodziny jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, skupionego na wychowaniu własnych dzieci i zastępowanie go dyktaturą związków spod znaku LGBTQ+, człowiek bezkrytycznie akceptujący zalewanie Europy przez migrantów ze wszystkich stron świata, wreszcie człowiek bez cienia wątpliwości "wierzący" w "Zielony Ład" i właśnie tą "religią" kierujący się w swoim życiu.