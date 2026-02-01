Pełczyńska-Nałęcz jasno o tym, że Polska 2050 pozostanie w koalicji

Wyniki wewnętrznego głosowania w drugiej turze, przeprowadzonego przez internet, partia podała w sobotę (31 stycznia) po godz. 22. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 350 głosów, a Paulina Hennig-Kloska 309. W pierwszej turze kandydatki zdobyły odpowiednio 277 i 131 głosów. To oznacza, że minister funduszy zastąpi Szymona Hołownię w fotelu szefa Polski 2050.

Pełczyńska-Nałęcz jest postrzegana jako zwolenniczka uniezależnienia się od Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo też, że jej relacje z premierem Donaldem Tuskiem są trudne, a jednocześnie jest gotowa do rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Z tych powodów spekulowano, że gdyby to ona przejęła stery PL2050, partia może wyjść z koalicji. Teraz głos zabrała nowa szefowa formacji.

Polska 2050 wyjdzie z koalicji? Jasne stanowisko przewodniczącej

"Wczoraj ludzie z Polski 2050 obdarzyli mnie zaufaniem wybierając na nową przewodniczącą naszej partii. Dziś czas na oczywistą, ale kluczową deklarację: Polska 2050 jest odpowiedzialną częścią K15X. W tej koalicji będziemy wierni naszym wartościom i zobowiązaniom wobec wyborców" – napisała minister w serwisie X.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz określiła zadania, jakie stawia sobie do realizacji: "Nasz cel to m. in. sprawiedliwy system podatkowy, który wspiera pracę, bez ulg dla najsilniejszych, polska gospodarka oparta na innowacjach, a nie taniej sile roboczej, polityka mieszkaniowa, której celem są dostępne mieszkania, a nie zarobek niewielkich uprzywilejowanych grup, wreszcie rozwój, który obok metropolii, wspiera mocno Polskę lokalną".

Przewodnicząca zapowiedziała też rozmowy z koalicjantami. "Spotkam się z liderami partii koalicyjnych, żeby jako nowa przewodnicząca porozmawiać o dalszej dobrej współpracy w ramach naszej koalicji" – ogłosiła.

