Polska 2050 w końcu wybrała. Pełczyńska-Nałęcz zastąpi Hołownię

Wyniki wewnętrznego głosowania przeprowadzonego przez internet partia podała w sobotę (31 stycznia) po godz. 22:00. Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 350 głosów, a Hennig-Kloska 309. W pierwszej turze kandydatki zdobyły odpowiednio 277 i 131 głosów.

"Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94%!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską" – napisała Pełczyńska-Nałęcz w serwisie X.

Pierwsza próba przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia, ale została unieważniona z powodu problemów technicznych. Sobotnie głosowanie odbyło się z wykorzystaniem inego systemu informatycznego.

Pełczyńska-Nałęcz zastąpi Hołownię

Dotychczasowy lider i założyciel ugrupowania Szymon Hołownia pełni obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu z ramienia Polski 2050. Jesienią ub.r. ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko szefa partii. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał. Chciał zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców (UNHCR), ale jego kandydatura nie uzyskała poparcia sekretarza generalnego Antonio Guterresa.

– Dzisiaj nie mogę patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona. Mam nadzieję, że porozumienie obu stron, które dostały się do drugiej tury, spróbuje to skleić – mówił Hołownia we wtorek (27 stycznia) w TVN24. Dodał, że gdyby podjął decyzję o odejściu z Polski 2050, taką samą decyzję może podjąć "znaczna grupa".

Gdyby wybory odbyły się teraz, Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu

Notowania Polski 2050, która razem z Koalicją Obywatelską, Lewicą i PSL tworzy koalicję rządzącą pod przywództwem Donalda Tuska, od wielu miesięcy szorują po dnie.

Najnowsze sondaże dają partii Hołowni mniej niż 5 proc. poparcia, co oznacza, że gdyby wybory odbyły się teraz, Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu, a obecna koalicja nie mogłaby powstać. Zwłaszcza, że tak samo złe wyniki ma PSL.

Klub Parlamentarny Polska 2050 w Sejmie liczy obecnie 31 posłów.

