Hołownia wysłał SMS-a do członków Polski 2050. "Napisał wprost"

W poniedziałek Polska 2050 wybierze nową szefową partii. Członkowie ugrupowania zagłosują pomiędzy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską. W sobotę, w pierwszej turze, kandydatki otrzymały odpowiednio 277 i 131 głosów.

Petru: Hołownia nie popiera żadnej z nich

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru był pytany w TVN24, czy dotychczasowy przewodniczący partii Szymon Hołownia wskazał swoją faworytkę w tym wyścigu. – Wczoraj napisał wprost, że nie będzie żadnej z tych dwóch popierał i chciałby, żeby to się skleiło po wyborach – odpowiedział Petru.

Pytany o więcej szczegółów stwierdził, że nie pamięta całej treści SMS-a i nie chciałby wprowadzać w błąd. Dopytywany, jaki był przekaz Hołowni, Petru odparł: – Dokładnie taki, że nie popiera żadnej z nich. W związku z tym daje nam (wybór -red.) i oczekuje połączenia, że tak powiem, obu tych (wizji na partię – red.) – tłumaczył.

Petru w sobotnich wyborach partyjnych zdobył 95 głosów i zajął czwarte miejsce wśród pięciu kandydatów.

Gdyby wybory odbyły się teraz, Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu

Notowania Polski 2050, która razem z Koalicją Obywatelską, Lewicą i PSL tworzy koalicję rządzącą pod przywództwem Donalda Tuska, od wielu tygodni szorują po dnie.

Ostatnie sondaże dają partii Hołowni ok. 1 proc. poparcia, co oznacza, że gdyby wybory odbyły się teraz, Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu, a obecna koalicja nie mogłaby powstać. Zwłaszcza, że tak samo złe wyniki ma PSL.

Hołownia pełni obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu z ramienia Polski 2050. Jesienią ub.r. ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko szefa partii. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał. Chciał zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców (UNHCR), ale jego kandydatura nie uzyskała poparcia sekretarza generalnego Antonio Guterresa.