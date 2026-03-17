Order Virtuti Militari do kupienia na ukraińskim portalu

Działacz Konfederacji i przedsiębiorca branży transportowej Rafał Mekler poinformował, że na ukraińskim portalu aukcyjnym violity.com pojawił się na sprzedaż... polski Krzyż Virtuti Militari.

Krzyż Virtuti Militari to najwyższe odznaczenie wojskowe w Polsce, przyznawane za wyjątkowe męstwo i odwagę na polu walki.

Krzyż Virtuti Militari na ukraińskim portalu

Mekler zwrócił uwagę, że odznaczenia są numerowane, dzięki czemu łatwo można sprawdzić, że krzyż ten konkretny krzyż należał do porucznika Juliusza Heinzela. Żołnierz otrzymał go za konflikt polsko-litewski 1920 roku.

"Oficer ten w 1939 roku trafił do niewoli sowieckiej, do Starobielska, został zamordowany z innymi oficerami w Charkowie (pozycja 3558 na liście zamordowanych)" – napisał działacz Konfederacji.

"Na uwagę zasługuje fakt że sprzedający jest właśnie z Charkowa. Jak wszedł w posiadanie krzyża należącego do zamordowanego i zakopanego pod Charkowem oficera?" – zapytał Mekler.

Najwyższe polskie odznaczenie

Historia Orderu Virtuti Militari zaczyna się w czasach, kiedy Polska zmuszona była walczyć o swoje przetrwanie. Dewiza "Virtuti Militari" oznacza "Męstwu Żołnierskiemu", "Cnocie Żołnierskiej". Order ustanowiony został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami w 1792 roku. Virtuti Militari to najstarszy order wojenny na świecie.

Virtuti Militari przywrócono w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kwestię jego przyznawania, klasy orderu oraz wszystkie procedury regulowała ustawa z 1 sierpnia 1919 roku. Odznaczenie to otrzymało wielu weteranów z czasu walk o niepodległość, a także jeden szczególny "weteran", czyli miasto Lwów, które w czasie walk o granicę, dzielnie stawiało opór oddziałom ukraińskim w latach 1918-1919.

Czytaj też:

Ważny głos z Berlina. Niemiecki MSZ reaguje na skandaliczną aukcjęCzytaj też:

Banderowskie flagi w Radzie Najwyższej Ukrainy podczas przemówienia CzarzastegoCzytaj też:

Szkoła "Banderowiec" we Lwowie. Wiceszef MSZ: Zupełnie inne konotacje