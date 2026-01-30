Tak chcą głosować Polacy. Braun z największym wzrostem poparcia

CBOS opublikował najnowsze badanie preferencji politycznych Polaków. Pierwsze trzy miejsca pozostały bez zmian: to Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Na czwartym miejscu umocniła się partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej traci do podium tylko 1,4 punktu procentowego.

Wyniki najnowszego sondażu

Głosowanie na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29,3 proc. respondentów (spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem). Prawo i Sprawiedliwość zdobyło z kolei 20,4 proc. wskazań (spadek o 0,3 pkt proc.). Konfederacja może pochwalić się poparciem 11,2 proc. badanych (spadek o 1,3 pkt proc.), a Konfederacja Korony Polskiej – 9,8 proc. (wzrost o 2,8 pkt proc.)

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły Razem (4,9 proc.), Polska 2050 (1,3 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Inne partie zdobyły 0,6 proc. głosów.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 26-28 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.).

Kaczyński ostro o Braunie

Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że głos oddany na Grzegorza Brauna w praktyce oznacza wsparcie dla Władimira Putina. Dziennikarz stacji Patryk Michalski przywołuje trzy źródła w Prawie i Sprawiedliwości, które twierdzą, że zmiana tonu wypowiedzi wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej zaczęła być widoczna po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przypomnijmy, że prezes PiS i Tom Rose spotkali się w połowie grudnia, o czym amerykański dyplomata poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

