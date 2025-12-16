"To był dla mnie wielki zaszczyt". Ambasador USA spotkał się z Kaczyńskim

Na oficjalnym koncie Toma Rose'a, ambasadora USA w Polsce, pojawił się wpis, w którym poinformowano o spotkaniu dyplomaty z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"Polska nie potrzebuje wykładów – potrzebuje, by jej europejscy sojusznicy byli tak silni jak ona. To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się z wielkim Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego" – napisał ambasador.

Rose dodał, że pod rządami prezydenta Donalda Trumpa "partnerstwo amerykańsko-polskie opiera się na realizmie, suwerenności i wynikach".

Thomas Rose pracował w przeszłości jako reporter telewizyjny, radiowy i prasowy, był także na funkcjach kierowniczych. Przez siedem lat zajmował stanowiska wydawcą i dyrektora generalnego "The Jerusalem Post", był także gospodarzem i producentem programu radiowego "The Bauer and Rose Show" w Sirius XM Satellite Radio – opisuje Onet. W przeszłości był doradcą byłego wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Spotkanie z Tuskiem

Przypomnijmy, że 11 grudnia amerykański ambasador spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rose podkreślił, że spotkanie z szefem polskiego rządu było dla niego "ogromnym zaszczytem". Określił Tuska mianem "niezwykle błyskotliwego".

"To był dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle błyskotliwym Premierem Donaldem Tuskiem – wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym liderem. Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć. W ramach doktryny America First, pod przywództwem Prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak Premier Tusk, nadal się umacnia" – napisał dyplomata.

