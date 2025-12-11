"Niezwykle błyskotliwy". Ambasador USA o Tusku

Tom Rose opublikował zdjęcia z premierem RP. Ambasador USA podkreśla, że spotkanie z Donaldem Tuskiem było dla niego "ogromnym zaszczytem". Określił Tuska mianem "niezwykle błyskotliwego".

"To był dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle błyskotliwym Premierem Donaldem Tuskiem – wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym liderem. Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć. W ramach doktryny America First, pod przywództwem Prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak Premier Tusk, nadal się umacnia" – napisał dyplomata.

Z kolei Tusk wskazał: "Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację".

Rose o G20

W przyszłym roku Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 2009 r. będą gościć 20 największych gospodarek świata. Wydarzenie odbędzie się w grudniu w Miami. Na szczyt zaproszona zostanie Polska. Tak zdecydował prezydent USA.

"Polska jest jednym z cudów tego świata – rosnącą potęgą globalną, gospodarką sięgającą biliona dolarów, najsilniejszą armią w Europie, najszybciej rozwijającym się państwem regionu i strażnikiem wschodniej flanki NATO. Prezydent Donald Trump dostrzegł to jako pierwszy, i wspólnie z sekretarzem Markiem Rubio zapewnia Polsce bezprecedensowe wsparcie – bo w nowej epoce pełnej wyzwań wzmacnianie Polski to działanie w ramach doktryny America First" – decyzję przywódcy komentuje ambasador USA w RP Tom Rose.

Dyplomata skomentował komunikat sekretarza stanu USA Marco Rubio. "Na amerykański szczyt G20 zaprosimy przyjaciół, sąsiadów i partnerów. Powitamy największe gospodarki świata, a także rozwijających się partnerów i sojuszników. W tym także Polskę – kraj niegdyś uwięziony się za żelazną kurtyną, a dziś należący do 20 największych gospodarek świata, który dołączy do nas, by zająć swoje zasłużone miejsce w G20. Sukces Polski pokazuje, że patrzenie w przyszłość jest lepszą drogą niż skupianie się na zaszłościach. Jest również dowodem na to, że partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i amerykańskimi firmami sprzyja wspólnemu dobrobytowi i rozwojowi" – przekazał Rubio.

