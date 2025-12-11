Polakom żyje się pod rządami Tuska gorzej niż wcześniej

13 grudnia miną dwa lata od zaprzysiężenia rządu koalicyjnego pod wodzą Donalda Tuska. Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy są zadowoleni ze swojego poziomu życia w tym czasie.

Okazuje się, że 40 proc. ankietowanych oceniło, iż dziś żyje im się gorzej niż przed dwoma laty. Z kolei 37 proc. uczestników badania nie odczuła różnicy w swojej sytuacji materialnej na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Poprawę jakości życia za rządów Donalda Tuska deklaruje zaś 17 proc. pytanych Polaków. 6 proc. respondentów nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.

Według socjologa prof. Henryka Domańskiego wyniki najnowszego sondażu niepokoją i są wyraźnym sygnałem dla koalicji rządzącej. – Wynik tego badania jest niekorzystny dla rządu. Większość ankietowanych jest niezadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej, co głównie determinuje to, jak się nam żyje – komentował Domański. – Trzeba jednak pamiętać, że ludzie lubią narzekać na swój los – ocenił badań w rozmowie z "SE".

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zostało wykonane w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

Złe oceny polityki rządu Tuska

Z kolei w badaniu pracowni UCE Research dla Onetu 42,6 proc. ankietowanych Polaków źle oceniło dotychczasową politykę Donalda Tuska jako szefa rządu. Zadowolonych z działań koalicji jest zaś 33,1 proc. osób.

Sprawdzono też, jak respondenci oceniają kwestię wypełniania obietnic wyborczych, złożonych w okresie kampanijnym w 2023 roku. W sondażu pracowni UCE Research, jedynie 8,4 proc. Polaków stwierdziło, że rząd realizuje obietnice w dużym stopniu. 28,9 proc. respondentów, oceniło, że przez ostatnie dwa lata rząd Tuska spełnił jedynie część obietnic.

Najwięcej, bo 35,2 proc. osób ocenia, że rządzący nie wywiązali się z zapowiadanych w kampanii obietnic. Sceptyczne podejście do tego tematu wyraża zaś 17,6 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Konfederacja rozdaje karty. "Mentzen i Bosak zdecydują, kto będzie rządził"Czytaj też:

Morawiecki alarmuje: NFZ jest w trybie awaryjnym!