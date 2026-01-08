Flagowy projekt Lewicy wyrzucony do kosza. Tusk: Znajdziemy lepsze sposoby

– Przesadna władza urzędników, którzy decydowaliby o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. (...) Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawę uważam za zamkniętą – oświadczył we wtorek premier Donald Tusk.

Szef rządu przypomniał, że "w wersji skrajnej" przekształcanie decyzją administracyjną umów cywilnoprawnych w umowy o pracę "odbywałoby się bez pytania o zgodę i akceptację zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy". Przeciwko tej zmianie byli przedsiębiorcy, broniły jej zaś związki zawodowe.

Tusk zablokował jej reformę. Tak zareagowała

Za reformę PIP odpowiadała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Polityk stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że decyzja premiera uderzy w polskich pracowników. Minister wskazała, że pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie obecnie "mogą być pozbawieni pracy z dnia na dzień", nie przysługuje im okres wypowiedzenia, a także nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego, czy odprawy w przypadku zwolnienia.

Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że Lewica nadal będzie dążyć do likwidacji tzw. umów śmieciowych i zaproponuje nowe rozwiązania w tej kwestii. – Rozumiemy, że każdy może mieć własną opinię, własne zdanie, ale cel, jakim jest ochrona polskich pracowników, pozostaje niezmienny – zaznaczyła.

"Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników"

"Możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł. Naszym zadaniem jest uwolnienie gospodarki i obywateli od nadmiernych regulacji i biurokracji. Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników" – napisał w czwartek na platformie X premier Donald Tusk.

twitterCzytaj też:

Tusk zablokował jej reformę. Minister reaguje