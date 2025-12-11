Morawiecki alarmuje: NFZ jest w trybie awaryjnym!

"NFZ jest w trybie awaryjnym. Szpitale w Ostrołęce i Świętokrzyskiem bez milionów za wykonane leczenia!"

– alarmuje były premier. Na udostępnionej grafice Mateusz Morawiecki wskazał, że w Ostrołęce 20 proc. zabiegów planowych przesunięto na 2026 roku.

Wyliczając długi NFZ, polityk PiS wskazuje, że w przypadku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce to ponad 15 mln złotych; Centrum Onkologii w Świętokrzyskiem to 50 mln zł, a inne szpitale w tym województwie – 70 mln zł.

"Zabiegi są przesuwane, onkologia hamuje, SOR-y ograniczają przyjęcia. Przyjmowani są wyłączenie pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia" – wylicza wiceprezes PiS.

"To nie kryzys – to systemowa niewydolność! To rządowa nieudolność! To budżetowa nieporadność! Ten rząd musi odejść – bo zagraża życiu i zdrowiu Polaków!" – podsumował Morawiecki.

twitter

Dziura w budżecie NFZ. Poseł Lewicy: "Winni" są pracownicy

Rząd szuka pieniędzy na załatanie dziury w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na blisko 23 mld zł. Szpitale wciąż czekają na pieniądze za wykonane w tym roku zabiegi i leczenie.

– Jestem pielęgniarką. Mam 35 lat pracy zawodowej. Przez wszystkie te lata, kiedy byłam pielęgniarką, (...) nigdy nie słyszałam o takiej sytuacji, żeby gdzieś pod koniec roku się nie okazało, że pacjenci nie są przyjmowani. Bo mamy taki, a nie inny system finansowania, czyli kontraktowanie usług. Kiedy kończą się wykonania, to niestety zdarza się czasami tak, że pacjenci już są nieprzyjmowani – powiedział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News poseł klubu Lewicy Joanna Wicha.

– Od kilkudziesięciu lat w ochronie zdrowia jest tak, że pod koniec roku brakuje pieniędzy. I tak naprawdę nigdy nie było tak, żeby wystarczyło tych pieniędzy od początku do końca. (...) Ja bym nie mówiła, że to jest porażka rządu. Z roku na rok państwo dokłada do Narodowego Funduszu Zdrowia więcej – wskazała polityk.

– A to, że się to nie bilansuje i nie starcza na leczenie... wygląda na to, że "winni" są sami pracownicy. Przepraszam, wiem, jak to brzmi i nie jest tak, że to prawdziwa wina. "Winni" w cudzysłowie – stwierdziła Wicha. I wyjaśniła, że w 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, skokowo podniesiono wynagrodzenia m.in. pielęgniarek. – Trudno się dziwić, że tych pieniędzy brakuje, dlatego że to jest jedna pula pieniędzy. Dyrektor szpitala ma dokładnie te same pieniądze na leczenie i na wynagrodzenia – zauważyła.

Lewica proponuje likwidację składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym w wysokości 12 proc. od dochodów przy kwocie wolnej od podatku 30 tys. zł.

– Jeśli ktoś na tym straci, to płatnicy CIT i to tylko naprawdę duże korporacje, które u nas zarabiają (...), a nie płacą podatków, nie płacą na nasze zdrowie – argumentowała Joanna Wicha.

Czytaj też:

Przesunięcia przyjęć do szpitali. Minister zdrowia: Nie unikniemy takich sytuacjiCzytaj też:

Awantura w koalicji. Żukowska: Mi już ręce opadają