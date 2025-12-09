Awantura w koalicji. Żukowska: Mi już ręce opadają

–

Myślę, że w ramach deregulacji chcielibyśmy rozmawiać o obniżeniu składki zdrowotnej. Musimy rozważyć różne rozwiązania z koalicjantami

– powiedział w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk sygnalizował chęć ponownego zajęcia się kwestią obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Słowa Szłapki skomentowała szefowa klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska nie kryje oburzenia. "Mi już ręce opadają. Dziura w NFZ 23 mld zł, a ci dalej zmierzają do tego, żeby była jeszcze większa. NIE. Z nami sobie nie porozmawiacie, rzeczniku,, nie ma takiej najmniejszej nawet możliwości. Z nami możecie porozmawiać o likwidacji składki zdrowotnej – w zamian za wprowadzenie równego podatku zdrowotnego, o którym powiemy jutro o 12.30" – stwierdziła.

"Wy z KO chcecie uszczuplać budżet państwa, a my z Lewicy chcemy go zasilać. Wy chcecie w służbie zdrowia szukać cięć i wprowadzać limity, my chcemy wzrostu wydatków do 8 proc. PKB na ochronę zdrowia (co nie stanowi nawet średniej unijnej) po to, żeby ona WRESZCIE dobrze działała. Bo nie można mieć skutecznej służby zdrowia, kiedy jest się 5 gospodarką UE, w której mieszka 38 mln ludzi, a która jest druga od końca w wydatkach na Ministerstwo Zdrowia" – ogłosiła Żukowska.

Minister zdrowia: Budżet NFZ się nie spina

Tymczasem niedawno minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała wprost, że "składka zdrowotna nam nie starcza". Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, tłumacząc złą sytuację NFZ, wskazała, że problemem jest m.in. zbyt niska kwota składki zdrowotnej.

– Tak jak wspomniałam, składka zdrowotna nam nie starcza. Widzimy, że na przyszły rok jest prognozowana o 11 miliardów wyższa, a i tak budżet NFZ nam się nie spina. Ja zawsze jako minister zdrowia będę walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia – stwierdziła i dodała, że w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, polska składka zdrowotna nie jest wysoka.

Minister potwierdziła poprzednie doniesienia o braku politycznego konsensusu, co do podniesienia wymiaru składki. Z tego powodu resort zdrowia musi szukać innego finansowania.

