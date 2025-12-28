Awantura w programie Rymanowskiego. "Chcecie porozmawiać o plutonowym Krasulskim?!"

Radosław Fogiel bronił decyzji prezydenta Nawrockiego ws. przeniesienia Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski. – Prezydent Nawrocki urodził się w 1983 roku. To nie jego wina, że ma dziś dopiero 42 lata, ale to w żaden sposób nie zabrania mu dokonywać ocen tego okresu historycznego. Nie odbierając zasług tym, którzy tworzyli Komitet Obrony Robotników w latach 80. To w żaden sposób nie deprecjonuje prezydenta Nawrockiego – mówił poseł PiS.

Bartosz Arłukowicz z KO zarzucił w odpowiedzi, że w środowisku PiS znajdują się osoby z przeszłością komunistyczną.

– Może chcecie ze mną porozmawiać o plutonowym Krasulskim, który siedzi tuż za Kaczyńskim i dzielnie strzepuje mu łupież z marynarki? To jest nasza ekipa czy wasza? – pytał europoseł.

– Pan tutaj mówi o postkomunizmie, ale nie jest w stanie użyć żadnego argumentu poza żenującymi zarzutami rodem z sekty Silnych Razem z mediów społecznościowych – ripostował Fogiel.

Pytany o to, co go najbardziej zaskoczyło w pierwszych miesiącach prezydentury Nawrockiego, Arłukowicz stwierdził, że to, iż w ogóle wygrał wybory. Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy powiedziała natomiast, że Nawrocki obrał zupełnie nową formę prezydentury i stawia na bezpośredni kontakt z ludźmi.

Nawrocki usunął Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił pod koniec grudnia, że Okrągły Stół zostanie przeniesiony z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski, gdzie będzie eksponatem stałej wystawy, której otwarcie jest planowane w 2027 r.

– Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, Pałac Prezydencki nie jest miejscem, gdzie nadal powinien stać. Miejscem, w którym powinien się znaleźć, jest Muzeum Historii Polski. Od roku 2027 będzie go można podziwiać jako eksponat historyczny. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły odbywać się debaty akademickie, naukowe – mówił prezydent.

Jego zdaniem "dziś wolną, suwerenną, niepodległą, ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu". – Nie można go zapomnieć, bo to ważny element dyskusji historycznej, ale nie można go też idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim – podkreślił.

Na koniec stwierdził, że "dziś w Polsce skończył się postkomunizm".

