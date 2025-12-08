Coraz gorzej w służbie zdrowia. Polacy to widzą

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 na zlecenie RMF FM pokazują, że 41 proc. Polaków uważa, iż sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach w ciągu ostatnich dwóch lat rządów obecnej koalicji uległa pogorszeniu.

Zaledwie 7 proc. respondentów dostrzega poprawę, natomiast 38 proc. nie zauważa żadnych zmian. 14 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Najbardziej krytyczne wobec zmian w opiece zdrowotnej są osoby w wieku 50-59 lat – rozgłośnia wskazuje, że aż połowa z nich (50 proc.) uważa, że sytuacja pacjentów się pogorszyła. Jeszcze większe niezadowolenie widać wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości – aż 67 proc. z nich ocenia, że sytuacja się pogorszyła. Podobne nastroje panują wśród zwolenników Konfederacji (57 proc.) oraz osób, które w obu turach wyborów prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (odpowiednio 64 proc. i 60 proc.).

W ochronie zdrowia bez zmian?

38 proc. badanych nie zauważa żadnych zmian w funkcjonowaniu przychodni i szpitali. Najczęściej taką opinię wyrażają osoby z wykształceniem średnim (45 proc.), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (63 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej (61 proc.) i drugiej turze wyborów prezydenckich (57 proc.).

Odsetek osób, które uważają, że sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach się poprawiła to 7 proc. – wśród nich najwięcej jest osób z wykształceniem podstawowym (12 proc.), a także zarówno kobiet, jak i mężczyzn (po około 6-8 proc.). Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej poprawę dostrzega 8 proc. respondentów, natomiast wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego – poniżej 6 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyniki badania pozwalają na ocenę społecznych nastrojów dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

