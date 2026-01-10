"Nie ma żadnych szans". Tusk reaguje na słowa Kaczyńskiego

Politycy Koalicji Obywatelskiej forsują narrację, która ma dowodzić, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do przejęcia władzy wspólnie z Konfederacją Korony Polskiej. Jej lider Grzegorz Braun słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i akcji, co zdaje się być kluczem do sukcesów jego ugrupowania w kolejnych sondażach.

W sobotę premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do deklaracji lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie ewentualnej współpracy z Braunem. Szef rządu stwierdził, że nie wierzy w słowa Kaczyńskiego.

"Deklaracja Kaczyńskiego, że «nigdy z Braunem», brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" – napisał Tusk na swoim koncie na platformie X.

Kaczyński wyklucza współpracę z Braunem

Jarosław Kaczyński wielokrotnie zapewniał, że jego partia nie wejdzie w koalicję z Konfederacją Korony Polskiej. Podczas piątkowej konferencji prasowej lider PiS powiedział, że uważa Grzegorza Brauna za polityka, który "dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej".

– Uważam po prostu, że ta formacja powinna pozostać na marginesie. Poza tym są jeszcze te kwestie jego różnych obecności w Moskwie etc. etc. Tak że tutaj jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć – tu jest granica, my tej granicy nie będziemy przekraczać – podsumował prezes PiS.

Z kolei podczas niedawnego spotkania kierownictwa PiS Kaczyński powiedział, że współpraca z Braunem jest wykluczona "nawet za cenę pata" po wyborach parlamentarnych. Kaczyński miał też przestrzegać, że PiS nie może ścigać się z Braunem na radykalizm.

