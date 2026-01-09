"Kompletne fajtłapy". Polityk uderza w rząd Tuska

Pomimo protestów w całej Europie, unijni ambasadorowie wyrazili w piątek (9 stycznia) zgodę na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski (PSL) stwierdził, że dzisiejsze głosowanie w sprawie umowy UE-Mercosur nie kończy sprawy. "Wzmocnione klauzule ochronne zostały zatwierdzone, ale to nie jest nasz główny cel. Jeśli umowa zostanie ostatecznie podpisana, jako Polska złożymy skargę do TSUE, co jednocześnie zablokuje umowę" – napisał na portalu X.

Kowalski: Koledzy Tuska, Sikorskiego i PSL zagłosowali za umową

Do sprawy odniósł się w piątek na antenie Radia Zet poseł PiS Janusz Kowalski.

– W ciągu dwóch lat ten rząd roztrwonił, można powiedzieć, taką mniejszość blokującą dla umowy z Mercosurem i mamy to, co mamy – stwierdził parlamentarzysta. – Wniosek jest taki, że Radosław Sikorski, który formalnie odpowiada w rządzie za relacje Polski z Unią Europejską od lipca 2025 roku, nie zbudował mniejszości blokującej. Nawet nie przekonał Łotwy, bo przecież premier Łotwy również opowiedział się za umową – dodał.

Jak podkreślił Janusz Kowalski, "koledzy partyjni Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, ale i również Polskiego Stronnictwa Ludowego z Europejskiej Partii Ludowej, chociażby z Portugalii, właśnie z Łotwy, z Finlandii, ze Szwecji, z Bułgarii, zagłosowali za umową, która uderza w polskie rolnictwo".

– No to kto nami rządzi? Jakieś kompletne fajtłapy – ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS krytykuje ministra w rządzie Morawieckiego

Janusz Kowalski zaznaczył jednocześnie, że "jak Mateusz Morawiecki był premierem, to nie było umowy z Mercosurem, ponieważ zbudował mniejszość blokującą i dzięki Prawu i Sprawiedliwości nie było tej umowy".

Gdy jednak padło pytanie o słowa byłego ministra spraw zagranicznych w rządzie PiS, Jacka Czaputowicza, który jako szef polskiej dyplomacji opowiadał się za umową z Mercosur, Kowalski powiedział: "Były intelektualne porażki rządu i Czaputowicz należy do takich, można powiedzieć, pojedynczych".

Poseł PiS podkreślił, że "oceniamy nie słowa, a czyny". – Czyny są takie, że pan premier Mateusz Morawiecki w sposób skuteczny zablokował umowę z Mercosurem – powiedział parlamentarzysta.

