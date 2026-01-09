Ministerstwo krytykuje prezydenta i PiS. "Nie przekonali Włoch"

Pomimo protestów w całej Europie, unijni ambasadorzy wyrazili w piątek (9 stycznia) zgodę na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Umowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej obejmie rynek liczący 780 mln ludzi i jedną czwartą światowego PKB. Zakłada stopniowe zniesie ceł na prawie wszystkie towary będące przedmiotem handlu między UE a Mercosurem, do którego należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj.

Ministerstwo Rolnictwa: Prezydent i PiS nie przekonali Włoch

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi poinformowało, że "wbrew wcześniejszym zapowiedziom, prezydent Karol Nawrocki i PiS nie przekonali swoich politycznych sojuszników z Włoch, a właśnie stanowisko Włoch decydowało o możliwości zablokowania umowy".

"Mówiliśmy o tym od wielu miesięcy. Obecny rząd już w listopadzie 2024 r. przyjął jednoznaczne stanowisko sprzeciwu wobec umowy z Mercosur i aktywnie zabiegał o poparcie tego stanowiska wśród państw członkowskich" – napisano w oświadczeniu.

Resort wskazał, że choć nie udało się zbudować mniejszości blokującej, wywalczono "realne zabezpieczenia dla rolników": klauzule ochronne i tzw. hamulec bezpieczeństwa, umożliwiający zawieszenie preferencyjnych ceł przy nadmiernym imporcie; próg spadku cen umożliwiający interwencję Komisji Europejskiej; więcej środków dla rolników i wsi z budżetu UE.

twitter

Umowa UE-Mercosur nie została zablokowana

Zdaniem ministerstwa, rząd PiS w czasie swoich rządów nie zrobił nic, by tę umowę zablokować. "Co więcej, ministrowie PiS – Jacek Czaputowicz, Tadeusz Kościński, Ryszard Bartosik, Grzegorz Piechowiak, premierzy Mateusz Morawiecki i Beata Szydło oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski – wypowiadali się o umowie z Mercosur pozytywnie" – czytamy.

"Przez zaniedbania poprzedników, dziś musimy bronić interesów polskich rolników – realnie, nie deklaratywnie" – stwierdziło MRiRW we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Czytaj też:

Polska "zablokuje umowę". Krajewski zapowiada skargę do TSUE