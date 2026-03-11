Czarnek zwrócił się do Czarzastego po niemiecku. Polityk lewicy odpowiedział jednym zdaniem

W trakcie środowego posiedzenia Sejmu marszałek izby Włodzimierz Czarzasty poinformował, że posłowie nie będą zajmowali się prezydenckim projektem "SAFE 0 proc." dopóki Karol Nawrocki nie podejmie decyzji dotyczącej unijnego programu SAFE. Decyzja nie spodobała się Przemysławowi Czarnkowi, który zabrał głos z mównicy.

– Panie marszałku... Chociaż nie wiem, czy panie marszałku. Jak słyszałem, odłożył pan projekt prezydenckiej ustawy o "SAFE 0 proc." na półkę, a chce pan dalej drążyć tę niemiecką absurdalną pożyczkę. Więc może Herr Kamerad, Genosse [towarzyszu – przyp. red.] Czarzasty – zaczął kandydat PiS na premiera.

– Jadąc do Iławy i z powrotem widziałem, że rolnicy wyjeżdżają traktorami i tankują absurdalnie drogie paliwo na stacjach. Pan poseł Gomoła pytał, co można zrobić. Złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u na paliwo, akcyzy na paliwo, a pan marszałek Czarzasty skierował go do konsultacji do 8 kwietnia. Koledzy z PSL-u przestańcie być popychadłami Czarzastego, Tuska! Weźcie się i pomóżcie! – mówił dalej poseł PiS.

Gdy były minister edukacji narodowej skończył swoją wypowiedź, Czarzasty odezwał się jednym zdaniem: "Dziękuję bardzo Herr Czarnek".

Projekt prezydenta

Do Sejmu trafił już prezydencki projekt ustawy wdrażającej tzw. "Polski SAFE 0 proc". O tym, że dokument został już skierowany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, publikując pierwszą stronę dokumentu z pieczątką Sekretariatu Marszałka Sejmu.

"Polski SAFE 0 procent" ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Czytaj też:

"Chciałeś to ukryć przed prezesem?". Mentzen uderza w CzarnkaCzytaj też:

"Człowieku, tu ludzie płaczą!". Czarnek mocno do Czarzastego