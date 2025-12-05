Nawrocki podpisał ustawę i skrytykował rząd. "Wziął pacjentów za zakładników"

– W zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z Funduszu Medycznego zrobić w latach kolejnych – oznajmił w piątek Karol Nawrocki. – Jestem przekonany, że zdrowie Polaków nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu, ale tak się niestety dzisiaj nie dzieje – podkreślił.

Podpisana nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym zasila NFZ kwotą 3,6 mld zł.

Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy, powołany w 2020 roku, który ma na celu dodatkowe finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Jego środki są przeznaczone na wsparcie trzech głównych obszarów: leków i świadczeń zdrowotnych, inwestycji w infrastrukturę oraz profilaktyki.

W ramach Funduszu wyodrębnione są cztery obszary: subfundusz infrastruktury strategicznej, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych, subfundusz rozwoju profilaktyki oraz subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Nawrocki: Staję przed takimi decyzjami

Prezydent Nawrocki powiedział, że ustawa nowelizująca Fundusz Medyczny została przygotowana przez rząd w trybie pilnym, w niecały miesiąc i na sam koniec roku. – W części przygotowywano ją we współpracy z moimi doradcami, z pracownikami Kancelarii Prezydenta – powiedział prezydent.

– Dlaczego mówię, że w części została przygotowana? […] Bo nie ma i nie było mojej zgody na odebranie czterech miliardów złotych z Funduszu Medycznego w tym roku. Czterech miliardów na onkologię, kardiologię czy terapie dla dzieci. Niestety rząd nie wpłaci w tym roku tych czterech miliardów do Funduszu Medycznego – powiedział prezydent. Dodał, że gdyby zawetował tę decyzję, "to zamiast czterech miliardów mniej byłoby ponad 7,5 miliarda mniej na leczenie pacjentów".

– Za sprawą tego, co rząd zrobił i z finansami publicznymi, i z finansami na służbę zdrowia, staję przed takimi decyzjami jako prezydent Polski i muszę dokonywać swoich decyzji, myśląc o pacjentach, o służbie zdrowia. Dlatego zdecydowałem o podpisaniu ustawy o Funduszu Medycznym – kontynuował.

Prezydent: Apeluję do premiera, by nie brać pacjentów na zakładników

– W zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z Funduszu Medycznego zrobić w latach kolejnych. [...] Dzięki inicjatywie prezydenckiej z Funduszu Medycznego będzie można finansować terapie chorób rzadkich, przygotowanie naszej ochrony zdrowia na czas kryzysu, a także przekazać także środki finansowe na Centrum Obsługi Pacjenta, co było jednym z punktów mojego "planu 21" w czasie kampanii wyborczej – mówił Nawrocki. – Udało się zmusić rządzących do przyjęcia tych rozwiązań, które powstały w Kancelarii Prezydenta – dodał.

– Rząd czekał z tą ustawą do końca roku, żeby wziąć tym razem pacjentów za zakładników i szantażować prezydenta Polski, żeby stanął przed rozwiązaniem: czy cztery miliardy zł, czy 7,5 miliarda zł. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego – zaapelował Nawrocki.

