"Ludzie mają dość". Pełczyńska-Nałęcz uderza w znanego aktora

Niedawno w sieci pojawiła się reklama piwa z udziałem Tomasza Karolaka w roli Świętego Mikołaja, nawiązująca do jego roli w "Listach do M.". Niechlujnie przebrany aktor, wpada do domu przez komin i się przewraca. Po chwili jednak zasiada obok choinki z butelek po piwie. – No, kurde, pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, które sam przyniosłem... – stwierdza, po czym otwiera trunek i zaczyna go pić.

Pełczyńska-Nałęcz reaguje

Obraz wywołał burzę wśród internautów, a także skłonił do komentarzy znane nazwiska. Oburzenia nie kryje m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Polityk przypomniała, że umieralność z powodu zaburzeń poalkoholowych w Polsce "jest trzy razy wyższa niż średnia w UE".

"Ludzie mają dość, stawiają opór lobby alkoholowemu, a mimo to ma się ono w Polsce świetnie. «Niewinna» reklama piwa 0%. Mikołaj z workiem pełnym butelek piwa na prezenty, który nie potrafi się powstrzymać i sam je wypija. Formalnie wszystko legalne, przecież «0%». Tymczasem ludzie widzą, że to promocja alkoholizmu, i są oburzeni. I mają rację. Ustawa @PL_2050, która idzie przez Sejm, zakaże takich reklam" – napisała na swoim koncie na platformie X.

Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że wspomniana ustawa da władzom gminy możliwość wydłużenia zakazu sprzedaży alkoholu aż do godziny 9.00. Ponadto uniemożliwi sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. Minister zapowiedziała również, że Polska 2050 ponownie złoży zawetowaną przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawę podnoszącą akcyzę, tym razem "z jasnym zapisem, że pieniądze trafią na ochronę zdrowia".

"Alkohol kosztuje Polskę prawie 100 miliardów złotych rocznie. Płacimy za to wszyscy w podatkach. Mam nadzieję, że prezydent stanie po stronie zdrowia i życia, a nie wąskiej grupy interesu, która zarabia kosztem reszty, i obie te ustawy podpisze" – podsumowała polityk.

