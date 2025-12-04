Rzecznik rządu: Pacjenci z całą pewnością mogą czuć się bezpiecznie

W czwartek w "Sednie sprawy" Radia Plus gościem był rzecznik koalicyjnego rządu Donalda Tuska Adam Szłapka. Zapytany przez Jacka Prusinowskiego o sytuację finansową w polskiej służbie zdrowia, powiedział, że "pacjenci z całą pewnością mogą czuć się bezpiecznie, bo pieniędzy w NFZ-cie nie zabraknie".

– Brakuje już, panie ministrze – zauważył prowadzący.

– Tak jak w tym roku, też była taka dyskusja i już w ostatnim kwartale prawie dziesięć miliardów pieniędzy zostało dołożonych. Czekamy jeszcze na podpis pana prezydenta, po to żeby przenieść pieniądze z Funduszu Medycznego na finansowanie procedur związanych z tymi procedurami finansowanymi przez NFZ – oznajmił rzecznik rządu.

Szłapka powiedział, że jeśli chodzi o przyszły rok, to Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia zaproponuje "na pewno takie rozwiązania, żeby tych pieniędzy nie zabrakło".

Szłapka powiedział, że na spotkaniu premiera Donalda Tuska z ministrami zdrowia i finansów, a także szefostwa NFZ na temat sytuacji w polskiej ochronie zdrowia prawdopodobnie będzie także obecny przedstawiciel prezydenta.

Bosak: Konfederacja ostrzegała przed rozdymaniem polityki socjalnej

Tymczasem Krzysztof Bosak podkreślił, że uwidaczniające się coraz wyraźniej problemy systemu ochrony zdrowia mają swoją przyczynę w rozrzutności polityków.

Poseł przypomniał stanowisko Konfederacji opowiadającej się za zdecydowanym zredukowaniem w Polsce programów socjalnych między innymi po to, by pieniądze podatników wystarczyło na realizację zadań, którymi rzeczywiście powinno zajmować się państwo. W systemie publicznej ochrony zdrowia jaki ma Polska, jest to jeden z takich właśnie celów.

"W sprawie szczytów zdrowotnych: rząd dublujący wydarzenia Kancelarii Prezydenta, tylko że jeden dzień wcześniej, w sytuacji gdy w systemie finansowania ochrony zdrowia ujawniła się dziura budżetowa wielkości 23 miliardów złotych, a szpitale zmuszane są do kredytowania NFZ, poprzez wielomiesięczne opóźnianie przelewów za wykonane świadczenia, to dziecinada. Ostrzegaliśmy przed rozdymaniem polityki socjalnej i ograniczeniami budżetowymi od 2019 roku. Dziś to Polacy zaczynają swoim zdrowiem płacić za nieodpowiedzialność i rozrzutność polityków" – napisał na X wicemarszałek Sejmu.

Konfederacja wielokrotnie proponowała reformę zdrowia polegającą na odejściu od systemu monopolistycznego. Chce m.in., aby składka obywateli na ubezpieczenie zdrowotne trafiała do prywatnego ubezpieczyciela, który byłby alternatywą dla obecnego monopolisty, czyli NFZ.

