Nowa lista leków refundowanych. MZ przedstawiło szczegóły

Nowa lita leków refundowanych zawiera 9 terapii onkologicznych, 15 terapii nieonkologicznych oraz 8 terapii dedykowanych chorobom rzadkim. Siedemnaście z tych terapii znajduje się w programach lekowych, a siedem to kategoria refundacyjna apteczna. Jedna terapia o wysokim poziomie innowacyjności będzie finansowana w ramach subfunduszu TLI.

– Kontynuacja refundacji nie jest procesem technicznym – to wydanie nowej decyzji, wiążące się z zabezpieczeniem kosztów na 2-3 lata, w zależności od rodzaju leku. Robimy to tak, aby ocenić efektywność kosztową i skuteczność terapii, tak aby środki były wykorzystywane rozsądnie, a pacjenci mieli dostęp do nowych terapii – powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Rośnie sprzedaż leków w Polsce

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 9,2 proc. r/r i wyniosła 5,72 mld zł w październiku – wynika z danych PEX.

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 844,4 mln zł i wzrosła o 313 mln zł (+20,4 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 600,2 mln zł i wzrosła o 129,3 mln zł (+8,8 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 222,4 mln zł i wzrosła o 33,9 mln zł (+1,5 proc.), wymieniono w materiale.

Dziura w NFZ

Rząd szuka pieniędzy na załatanie dziury w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na blisko 23 mld zł. Szpitale wciąż czekają na pieniądze za wykonane w tym roku zabiegi i leczenie.

Lewica proponuje likwidację składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym w wysokości 12 proc. od dochodów przy kwocie wolnej od podatku 30 tys. zł.

