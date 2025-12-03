Likwidacja składki zdrowotnej. Lewica proponuje nowy podatek

"Lewica szykuje się do mocnego wejścia w najgorętszy dziś obszar sporu politycznego – system ochrony zdrowia. W najbliższym czasie ma przedstawić projekt głębokiej reformy, który 'wywraca stolik'" – informuje "Rzeczpospolita".

– To bardzo kompleksowa propozycja. Reforma, której kształt wymaga zmian w setkach ustaw. Jej kluczowym elementem jest likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym – mówi rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik. To on koordynuje prace nad projektem.

Proponowany podatek miałby objąć zarówno płatników PIT, jak i CIT. W zamyśle Lewicy to uprości system podatkowy i będzie oznaczać największą od lat obniżkę obciążeń zdrowotnych – zarówno dla pracowników, jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorców. – Dzięki tym zmianom w ciągu kilku lat Polska miałaby dojść do średniej OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia – podkreśla Michnik.– To będzie propozycja reformy obejmująca setki ustaw, które będą wymagać zmian – mówi rzecznik i dodaje, że prace nad dokumentem trwały od wielu miesięcy.

Cięcia w służbie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. Portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

