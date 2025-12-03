"To zagraża zdrowiu i życiu Polaków!". Były premier alarmuje

Były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie dotyczące pogłębiającego się kryzysu w służbie zdrowia.

Morawiecki alarmuje: To rząd zabierze Polakom

Polityk PiS alarmuje, że polityka Koalicji Obywatelskiej zagraża życiu i zdrowiu Polaków. "Kryzys w polskiej służbie zdrowia pogłębia się. Rząd niszczy wszystkie programy, które wprowadziło dla pacjentów PiS! Czas powiedzieć im STOP" – wzywa były premier.

W spocie słyszymy, że kryzys w służbie zdrowia trwa od miesięcy i piszą o tym wszystkie media.

"A rząd? Zamiast pomagać, planuje drastyczne cięcia. Zabiorą 900 mln na lepsze posiłki, 682 mln na szpitale powiatowe, 3,36 mld na porady specjalistów, 279 mln na Leczenie zaćmy, 1,26 mld na badania rezonansem i tomografem oraz 8 mld z Funduszu Medycznego. Łącznie cięcia sięgną prawie 14,5 mld zł. To odebranie wszystkiego, co jako rząd PiS wprowadziliśmy" – słyszymy na nagraniu.

Oszczędności kosztem pacjentów. Rząd tnie wydatki na służbę zdrowia

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. Portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

