MZ chce ciąć wydatki w służbie zdrowia. Żukowska apeluje do Tuska

Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. Portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

Żukowska: Nie chcemy słyszeć o obniżce składki zdrowotnej

Anna Maria Żukowska negatywnie oceniła propozycję Ministerstwa Zdrowia. Dodała jednak, że Nowa Lewica nie ma możliwości zatrzymania niekorzystnych dla pacjentów zmian.

– To są rzeczy, które nie będą głosowane w Sejmie, bo to są wszystko rozporządzenia, nad czym niestety ubolewamy, bo jednoznacznie byśmy głosowali zdecydowanie przeciwko temu – stwierdziła.

Poseł zapewniła, że podczas jutrzejszego spotkania koalicji liderów kwestie dotyczące cięć w wydatkach na ochronę zdrowia będą jednym z głównych tematów. Żukowska dodała, że wobec tak trudnej sytuacji w służbie zdrowia niemożliwe jest ponowne otwieranie dyskusji nad obniżeniem składki zdrowotnej, co niedawno zasugerował Donald Tusk.

– Jeżeli mamy taką sytuację, że minister Domański widzi potrzebę obcięcia 10 miliardów złotych w NFZ, to ja uprzejmie apeluję do pana premiera, żeby nawet w żartach na TikToku nie opowiadał teraz, że będzie powrót do koncepcji obniżenia składki zdrowotnej, bo to jest absolutnie nieodpowiedzialne. Brakuje pieniędzy i chcemy, żeby było ich jeszcze mniej? – powiedziała.

