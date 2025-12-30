Bezprecedensowy gest Izraela wobec Trumpa. "Złamanie dotychczasowych reguł"

To najwyższe izraelskie wyróżnienie cywilne, ustanowione w 1953 r., było dotąd przyznawane wyłącznie obywatelom Izraela, sporadycznie instytucjom. Decyzja została ogłoszona po spotkaniu Netanjahu z Trumpem w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

"Trump złamał wiele konwencji"

Netanjahu przyznał, że wręczenie nagrody cudzoziemcowi oznacza złamanie dotychczasowych reguł. Jak podkreślił, Izrael zdecydował się na ten krok, ponieważ Trump "złamał wiele konwencji" na rzecz bezpieczeństwa państwa żydowskiego i narodu żydowskiego. Premier wyraził nadzieję, że Trump osobiście odbierze nagrodę podczas wizyty w Izraelu.

Wyróżnienie ma związek z rolą Trumpa i jego administracji w doprowadzeniu do porozumienia pokojowego, które jesienią zostało zaakceptowane przez Izrael i Hamas, skutkując zawieszeniem broni. Zrealizowano dotąd pierwszy etap planu, obejmujący m.in. wycofanie izraelskich wojsk z części Strefy Gazy oraz uwolnienie żyjących zakładników. Drugi etap, zakładający m.in. obecność międzynarodowych sił pokojowych, napotyka jednak trudności – strony oskarżają się o naruszenia rozejmu, a Hamas odrzuca rozbrojenie.

Trump zaskoczony wyróżnieniem

Minister edukacji Izraela Joaw Kisch poinformował Trumpa o decyzji telefonicznie podczas wspólnego lunchu z Netanjahu. Sam Trump określił wyróżnienie jako "zaskakujące" i podkreślił, że bardzo je docenia. To kolejne honorowe odznaczenie przyznane mu w ostatnim czasie – wcześniej otrzymał także pokojową nagrodę FIFA.

Na konferencji prasowej Trump ostrzegł także Iran przed wznowieniem prac nad bronią nuklearną i balistyczną, deklarując gotowość USA do dalszych działań, jeśli Teheran naruszy ustalenia. Jednocześnie zaznaczył, że mimo postępów w realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy, różnice stanowisk między nim a rządem Izraela – m.in. w sprawie Zachodniego Brzegu – pozostają nierozstrzygnięte.

Czytaj też:

"Pełnowymiarowa wojna". Niepokojące słowa prezydenta IranuCzytaj też:

Powolna aneksja Zachodniego Brzegu. 250 milionów dolarów pani Adelson i nowa otwartość