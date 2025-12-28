"Pełnowymiarowa wojna". Niepokojące słowa prezydenta Iranu
Udostępnij2 Skomentuj
Świat

"Pełnowymiarowa wojna". Niepokojące słowa prezydenta Iranu

Dodano: 
Propagandowa grafika przedstawiająca rakiety Iranu
Propagandowa grafika przedstawiająca rakiety Iranu Źródło: Wikimedia Commons
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział, że jego kraj jest w stanie "pełnowymiarowej wojny" z USA, Europą i Izraelem. Jak zaznaczył, Teheran jest gotowy na "zdecydowaną odpowiedź" na ataki.

Niepokojąca wypowiedź pojawiła się na oficjalnej stronie najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. Pezeszkian stwierdził, że irańskie siły zbrojne są obecnie "znacznie silniejsze" niż podczas wojny z Izraelem, która wybuchła na początku roku. Prezydent podkreślił, że w czasie trwania krótkiego konfliktu Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały cele związane z irańskim programem nuklearnym.

Presja na Iran. Teheran zapowiada odpowiedź

Polityk zaznaczył, że Teheran jest poddawany presji zarówno militarnej, jak i politycznej, gospodarczej i kulturowej. Jako przykład wskazał sankcje ze strony USA i Europy, również te dotyczące sektora naftowego i finansowego, które mają znacząco utrudniać funkcjonowanie irańskiej gospodarki.

Pezeszkian wskazał, że w obliczu rosnących oczekiwań społecznych, jego kraj musi stawić czoła blokadzie handlowej, a także ograniczeniom w eksporcie.

Jak zaznaczył prezydent Iranu, w obliczu możliwych kolejnych ataków ze strony Stanów Zjednoczonych lub Izraela, Teheran jest przygotowany na udzielenie "zdecydowanej odpowiedzi". Jako przykład wskazał uderzenie przez jego kraj w amerykańską bazę wojskową w Katarze. Do akcji doszło w czerwcu br. w odpowiedzi na atak sił USA na trzy irańskie obiekty nuklearne przy użyciu bomb penetrujących GBU-57.

Trump rozmawiał z Putinem

Donald Trump poinformował w niedzielę, że odbył "dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną" z Władimirem Putinem. Wpis opublikował ok. godz. przed rozpoczęciem spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał informację ws. rozmowy z rosyjskim przywódcą za pośrednictwem swojej platformy Truth Social. "Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13:00 (19:00 czasu polskiego – red.)" – napisał Donald Trump.

Na niedzielę zaplanowano spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na Florydzie.

Czytaj też:
Trump wygłosił orędzie. Zapowiedział 1776 dolarów dla każdego żołnierzaCzytaj też:
Sojusznik sprzeciwił się Rosji. Historyczna chwila

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: RMF 24 / polsatnews.pl, Truth Social, DoRzeczy.pl
Czytaj także