Sojusznik sprzeciwił się Rosji. Historyczna chwila

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło w środę rezolucję "Powrót ukraińskich dzieci", która została przygotowana przez Ukrainę, Kanadę oraz Unię Europejską. Jej autorzy domagają się od Moskwy oddania ponad 700 tysięcy ukraińskich dzieci, które – jak zaznaczają Kijów, Ottawa i Bruksela – zostały porwane, siłą przesiedlone lub poddane indoktrynacji na okupowanych terenach Ukrainy od 2014 roku.

Zdecydowana przewaga podczas głosowania

Rezolucję poparło 91 państw, 12 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu.

Dokument odrzuciła oczywiście Rosja, zarzucając mu polityczny charakter. Podobne stanowisko zajęli afrykańscy sojusznicy Kremla: Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan, Burundi i Erytrea, a także Iran, Białoruś, Kuba i Nikaragua.

Za rezolucją, oprócz RPA, opowiedziały się natomiast m.in. Benin, Lesotho, Komory, Malawi, Seszele, Wybrzeże Kości Słoniowej i Republika Zielonego Przylądka.

Tak zagłosowały kraje BRICS

Warto zwrócić uwagę, że wśród państw grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie) tylko Republika Południowej Afryki wyraźnie sprzeciwiła się Rosji.

Natomiast prawie wszystkie pozostałe kraje BRICS, w tym państwa afrykańskie, wstrzymały się od głosu. Jedynie Rosja i Iran głosowały przeciwko rezolucji.

– Naruszanie zarówno międzynarodowych praw człowieka, jak i prawa humanitarnego nigdy nie powinno dotyczyć dzieci – podkreśliła ambasador RPA przy ONZ, Mathu Joyini.

List Zełenskiego do Leona XIV

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał list do papieża Leona XIV z prośbą o pomoc. Chodzi o uwolnienie Ukraińców uwięzionych i deportowanych przez Rosję.

W listopadzie br. pismo przekazała sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinowi zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Iryna Wereszczuk.

Minister poinformowała, że doręczyła "list prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do papieża Leona XIV z prośbą o wzmożenie wysiłków Watykanu na rzecz uwolnienia Ukraińców z niewoli rosyjskiej, a także powrotu nielegalnie deportowanych ukraińskich dzieci".

Dodała, iż ze strony ukraińskiej za koordynację współpracy ze Stolicą Apostolską będzie odpowiadał szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak.

