Niebezpiecznie na drogach i chodnikach. Alerty dla kilkunastu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu, które powodują niebezpieczną gołoledź na drogach i chodnikach.

Bardzo trudne warunki na drogach

Alerty obowiązują w większości województw co najmniej do wieczora. Sytuację dodatkowo komplikuje wiatr – w Pomorskiem od południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed silnymi porywami, a na wschodnim wybrzeżu wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem.

Warunki drogowe są bardzo trudne. Policja poinformowała, że w piątek doszło do 62 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 109 zostało rannych. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był karambol dziewięciu samochodów na drodze ekspresowej S8 w województwie łódzkim. Przyczyną były fatalne warunki na jezdni. Kierowcy z całego kraju zgłaszają utrudnienia, jak twierdzą, jezdnie i chodniki miejscami przypominają lodowiska. Służby apelują o zdjęcie nogi z gazu, zwiększenie odstępu między pojazdami, unikanie gwałtownych manewrów i zachowanie szczególnej ostrożności.

Zimowa aura

Prognozy na dziś przewidują marznące opady mżawki i deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami wystąpią silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do około 600 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 4 stopni Celsjusza w centrum i na południu oraz do 7 stopni na północy, lokalnie na południu około –1 stopnia. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty – po południu miejscami do 60 km/h, a nad morzem w porywach nawet do 80 km/h. W górach porywy osiągną do 100 km/h w Karpatach i do 90 km/h w Sudetach.

Synoptycy ostrzegają, że śliska aura szybko nie odpuści. W niedzielę nadal spodziewane są opady śniegu, a na północy także deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5 cm, a wysoko w górach do 12 cm. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

