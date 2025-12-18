Pijany prokurator spowodował kolizję. Wcześniej pił na komendzie

Do zdarzenia z udziałem prokuratora doszło w ubiegły czwartek po południu, w okolicach Koła w województwie wielkopolskim, w miejscu, gdzie prowadzono remont drogi. Pracownik kierujący ruchem dał sygnał nadjeżdżającemu pojazdowi, aby się zatrzymał. Gdy kierowca wykonał jego polecenie, w tył jego samochodu uderzył inny pojazd, którym jak się okazało kierował prokurator.

Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi Dariuszowi K. z Prokuratury Rejonowej w Kole – podają media. Został on zatrzymany 11 grudnia, gdy mając we krwi ponad 2 promile alkoholu, spowodował wypadek drogowy w Grzegorzewie. W zdarzeniu poszkodowana została 4-osobowa rodzina. Zakwalifikowano je jako kolizję. Dariusz K. usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Drugi zarzut dotyczy zachowania prokuratora, który odmówił badania alkomatem przez interweniujących na miejscu funkcjonariuszy. – W pewnym momencie Dariusz K. podszedł do okna radiowozu, w którym siedział jeden z policjantów i zapytał, czy "dmuchnie za niego" – powiedział tvn24.pl Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Mężczyzna zaproponował to samo drugiemu mundurowemu, po czym obaj funkcjonariusze powiadomili o wszystkim dyżurnego.

Pił na komendzie? Sensacyjne doniesienia

Program "Państwo w Państwie" emitowany na antenie Polsatu ustalił, że Dariusz K. kilka godzin poprzedzających wypadek spędził na komendzie w Kole, gdzie miał spożywać alkohol. – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zlecił natychmiastową kontrolę. Funkcjonariusze naszego wydziału zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu obiektowego jednostki policyjnej i wdrażamy procedurę wyjaśniającą, ponieważ chcemy ustalić, czy do spożycia alkoholu dochodziło również na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole – powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Dariusza K. zawieszono już w czynnościach służbowych prokuratora. Otrzymał nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i zakaz opuszczania kraju.

Czytaj też:

Policjant oskarżony po 4 latach. Użył gazu wobec Nowackiej