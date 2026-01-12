Kobieta pobierała 800 plus na dziecko, które zmarło. Została zatrzymana

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 32-letnią kobietę podejrzaną o nienależne pobieranie świadczeń socjalnych w łącznej kwocie ponad 27 tysięcy złotych.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta pobierała świadczenia wypłacane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, mimo że nie była już do nich uprawniona. Świadczenia były przyznane w związku z opieką nad dzieckiem, które zmarło.

Pobierała świadczenia na nieżyjące dziecko

32-latka nie poinformowała instytucji o zgonie dziecka, pomimo wcześniejszego pouczenia o obowiązku zgłaszania zmian mających wpływ na wypłatę świadczeń. Łączna kwota nienależnie pobranych środków obejmowała między innymi zasiłki i świadczenia socjalne.

Kobieta została zatrzymana, przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała zarzut dotyczący oszustwa, polegający na doprowadzeniu instytucji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd.

Rodzina 800 plus

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. Program "Rodzina 800 plus", realizowany od 1 kwietnia 2016 r., stanowi wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 złotych miesięcznie (wcześniej 500 złotych). Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Program "Rodzina 800 plus" gwarantuje comiesięczne wsparcie na każde dziecko, co w skali 18 lat daje nawet 172 800 złotych.

