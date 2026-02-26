Glapiński spotkał się z ambasadorem USA. Komunikat NBP

Narodowy Bank Polski poinformował o spotkaniu w komunikacie opublikowanym w środę (25 lutego). Jak czytamy, uczestniczyła w nim również pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley oraz szefowa działu ds. handlu i inwestycji w ambasadzie USA Ashley Bartlett.

NBP o współpracy z USA

"Podkreślając dzielenie wspólnych wartości, w rozmowie odniesiono się m.in. do sytuacji makroekonomicznej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, współpracy gospodarczej, udziału NBP w pracach G20, a także współpracy banków centralnych obu państw" – napisano.

"Omówiono również zmiany zachodzące obecnie w gospodarce globalnej i finansach międzynarodowych. Podkreślono rosnącą rolę złota w rezerwach banków centralnych na całym świecie" – dodano.

550 ton złota. Glapiński: Polska w elitarnym gronie

Na koniec 2025 r. NBP miał 550 ton złota o wartości przekraczającej 300 mld zł. Glapiński podkreślił, że w ubiegłym roku Narodowy Bank Polski był największym nabywcą złota wśród banków centralnych, zwiększając zasoby kruszcu o ponad 100 ton.



W styczniu zarząd banku przyjął propozycję prezesa, by zwiększyć rezerwy złota do 700 ton. – Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie – mówił Glapiński.

