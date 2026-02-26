Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty. Tysiące złotych łapówek

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został w środę zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. O zatrzymaniu włodarza Częstochowy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na doniesienia o prezydencie Częstochowy zareagowały władze partii. Jak przekazał rzecznik Nowej Lewicy, M. został zawieszony w prawach członka ugrupowania do czasu wyjaśnienia sprawy.

– Decyzją przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego, prezydent Krzysztof M. zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego, nie ma tu wyjątków, potrzeba transparentności, wyjaśnienia tej kwestii – poinformował rzecznik partii Łukasz Michnik.

Zarzuty dla Krzysztofa M.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator przedstawił Krzysztofowi M. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy przyjęcia w latach 2018-2022, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł., w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy realizującego to zamówienie.

Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem, w okresie od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r., od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł. (art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk).

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Decyzja ta jest uzasadniona zarówno obawą matactwa, jak i groźbą wymierzenia surowej kary.

Aktualnie w sprawie występuje 18 podejrzanych, którym łącznie ogłoszono 34 zarzuty dotyczące przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu karnego nie podlega karze sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, jeżeli korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw oraz ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ się o nim dowiedział.

PK podaje, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

Czytaj też:

Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Czarzasty reaguje