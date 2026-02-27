Mentzen kontra Czarzasty. "Towarzyszu, pomożecie?"

– Polska miała obowiązek wdrożyć ustawę o kryptowalutach do końca 2024 roku. Niestety przez wasze lenistwo, nieudolność do tej pory to się nie wydarzyło. Najpierw nie robiliście nic, a potem stworzyliście potworka, który słusznie został zawetowany. Mieliście tylko jedno zadanie – stworzyć ustawę, która wybiera organ kontrolny, nakłada wysokość opłat i kar. Te proste rzeczy zajęły wam 100 stron, bo daliście tam mnóstwo nowych regulacji, wymagań, które zniszczyłyby ten rynek w Polsce – mówił w piątek w Sejmie współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

Polityk zapowiedział złożenie projektu ustawy o rynku kryptowalut autorstwa prof. Krzysztofa Piecha, jak podkreślił, w wersji "UE plus zero". – Tylko tyle, ile wymaga Unia Europejska. Żadnych waszych nowych, głupich pomysłów – stwierdził.

– Proszę marszałka Sejmu, żeby procedował tę ustawę, żeby jej nie mroził. Uratujmy razem w tej wersji kompromisowej polski rynek krypto. Towarzyszu, pomożecie? – zapytał Sławomir Mentzen. – Towarzyszu, pomożemy, ale dajcie ustawę. Towarzyszu, wy jak zwykle nieprzygotowani – odpowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Ustawa o kryptowalutach zawetowana

Przypomnijmy, że 12 lutego prezydent Karol Nawrocki ponownie zawetował ustawę o rynku kryptowalut, wskazując, że przedłożony mu projekt był praktycznie identyczny jak poprzedni. – Nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość. Złe prawo przegłosowane nawet sto razy pozostaje złym prawem – oświadczył.

Zaznaczył, że gdyby rządowi zależało na podpisie prezydenta pod tą ustawą, uwzględniłby w niej jego zastrzeżenia. – Polska powinna przyciągać innowacje, a nie je wypychać – przekonywał Karol Nawrocki.

18 grudnia ub.r. Sejm przyjął ustawę o kryptoaktywach w identycznym brzemieniu jak projekt, który wcześniej zawetowała głowa państwa. 241 posłów głosowało "za", 183 – "przeciw", a jeden wstrzymał się od głosu.

