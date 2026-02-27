Mentzen zamieścił nowe nagranie. "Paulina Hennig-Kloska jest szurem!"

– Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska jest szurem! Uwierzyła w to, że ludzie uwierzyli w to, że odnawialne źródła energii niszczą pralki. Jeszcze to nazwała rosyjską dezinformacją – skomentował współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen w filmie zamieszczonym w piątek na platformie X.

– Nie wiem jak wy, ale ja po raz pierwszy o tej teorii dowiedziałem się właśnie od Pauliny Hennig-Kloski. Czy to oznacza, że Paulina Hennig-Kloska szerzy rosyjską dezinformację? – zapytał.

Prąd z OZE psuje pralki? Hennig-Kloska "demaskuje" rosyjską dezinformację

Mentzen nawiązał do czwartkowego wpisu minister klimatu i środowiska, który wywołał lawinę – głównie prześmiewczych – komentarzy. Paulina Hennig-Kloska stwierdziła bowiem, że w sieci zaczęły pojawiać się dezinformacyjne doniesienia na temat rzekomego psucia się pralek od zasilania przez odnawialne źródła energii (OZE).

"Każdy fake news o »pralkach psujących się od energii z OZE« to amunicja w wojnie hybrydowej, o której mówił minister Radosław Sikorski. Rosja panicznie boi się naszej niezależności energetycznej, więc karmi ludzi strachem. Dlatego jednoznacznie reagujemy na rosyjską dezinformację" – oznajmiła.

"Stawka jest wysoka. Albo wybieramy nowoczesność i bezpieczeństwo, albo zostajemy na krótkiej smyczy eksporterów paliw kopalnych, w tym Rosji. Rosyjska dezinformacja ma zatrzymać budowanie niezależności energetycznej Polski. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość. Dlatego systemowo musimy walczyć z rosyjską dezinformacją" – podkreśliła poseł klubu Centrum.

Wpis Hennig-Kloski żartobliwie skomentowała m.in. minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Tak, potwierdzam. Mam na dachu panele fotowoltaiczne i moja pralka działa" – napisała na platformie X, a do wpisu dołączyła zdjęcie z pralką.

