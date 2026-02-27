Wybrano kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego

"W dniu 27 lutego 2026 r. zakończyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołane w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego" – napisano.

Sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w zgromadzeniu dokonali wyboru pięciu kandydatów. Są to: Zbigniew Kapiński, Mariusz Załucki, Paweł Czubik, Aleksander Stępkowski i Tomasz Demendecki.

Kandydatury zostaną przedstawione prezydentowi, który spośród nich powoła na podstawie art. 183 ust. 3 Konstytucji nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na sześcioletnią kadencję – podkreślono w komunikacie.

Obecnie pierwszym prezesem SN jest Małgorzata Manowska. Jej kadencja upływa w maju br.

Przed pierwszym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się we wtorek (24 lutego), Manowska złożyła wniosek o rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy w pełnym składzie rozbieżności w sprawie udziału w składzie orzekającym sędziów powołanych po zmianach wprowadzonych za rządów PiS.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej SN napisano, że celem wniosku pierwszej prezes jest "zakończenie narastającego sporu o status sędziów powołanych po 2017 r.".

W Sądzie Najwyższym od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 r. (zmiany sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenia nowej ustawy o SN) istnieje nieformalny podział na "starych" sędziów powołanych przed 2018 r. i "nowych" sędziów powołanych po 2017 r., nazywanych "neosędziami".

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, komentując w piątek wieczorem (27 lutego) wybór kandydatów na pierwszego prezesa SN, powiedział w Polsat News: "same neony". Zasugerował w ten sposób, że cała piątka to "neosędziowie".

