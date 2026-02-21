Trump znowu podwyższa cła. "W pełni dozwolony poziom"

Prezydent Donald Trump zapowiada podniesienie nowych globalnych taryf do 15 proc. Nowe cła mogą obowiązywać maksymalnie przez 150 dni, chyba że Kongres wyrazi zgodę na przedłużenie.

"W oparciu o dogłębną, szczegółową i kompletną analizę absurdalnej, źle napisanej i niezwykle antyamerykańskiej decyzji w sprawie ceł wydanej wczoraj, po WIELU miesiącach rozważań, przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, proszę, niech to oświadczenie posłuży za oświadczenie, że ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podniosę ogólnoświatowe cła na kraje, z których wiele od dziesięcioleci 'okradało' Stany Zjednoczone bezkarnie (do czasu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i prawnie przetestowanego poziomu 15 proc. W ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła" – napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.

SN uderza decyzją w Trumpa

W piątek (20 lutego) Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne. Zdaniem sędziów, prezydent USA nie miał uprawnień do nakładania taryf na podstawie ustawy IEEPA. Orzeczenie zapadło stosunkiem głosów 6:3.

Trump nazwał decyzję SN "głęboko rozczarowującą". – Wstydzę się niektórych członków sądu, że nie mieli odwagi, by zrobić to, co słuszne dla naszego kraju. Szczerze mówiąc, są hańbą dla naszego narodu – grzmiał amerykański prezydent na konferencji prasowej.

Podziękował natomiast sędziom Clarence’owi Thomasowi, Samuelowi Alito i Brettowi Kavanaughowi za "siłę, mądrość i miłość do kraju", chwaląc ich zdania odrębne.

Wcześniej Trump zapowiedział, że natychmiast wprowadzi globalną taryfę celną w wysokości 10 proc. na mocy ustawy handlowej, znanej jako sekcja 122.

Zapytany przez reportera, czy zamierza utrzymać taryfy w mocy na czas nieokreślony, Trump odpowiedział: "Mamy prawo robić praktycznie wszystko, co chcemy, ale zaczniemy pobierać opłaty, jak sądzę, za trzy dni".

