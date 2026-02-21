Macierewicz: Tylu żołnierzy USA Trump proponuje Polsce. Tusk milczy

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowano w sobotę konwencję programową "Czas na bezpieczną Polskę" dotyczącą obronności. To piąte z serii inicjatyw dotyczących tworzenia zaktualizowanego programu partii na wybory w 2027 roku.

Konwencja PiS w Stalowej Woli

Miejscem wydarzenia jest Stalowa Wola. Wśród uczestników m.in. wiceprezes i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz (także były szef MON), były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz inne osoby z kierownictwa partii i politycy zajmujący się tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Mariusz Błaszczak przedstawił propozycje PiS i powiedział, że celem w zakresie bezpieczeństwa jest zbudowanie podmiotowego, suwerennego i silnego Wojska Polskiego osadzonego w silnym sojuszu z NATO i silną relacją ze Stanami Zjednoczonymi.

Zawieszenie powszechnej służby wojskowej. Macierewicz: Dramatyczne działania Tuska

Następnie głos zabrał Antoni Macierewicz. Poseł PiS wyraził opinię, że Polska potrzebuje dokonać dużo bardziej intensywnej zmiany niż podczas poprzednich rządów. – Olbrzymie znaczenie mają utworzone wtedy Wojsk Obrony Terytorialnej, powołane w 2016 r. Było to istotną częścią odbudowy Wojska Polskiego, systematycznie niszczonego przez PO. Dzięki WOT umożliwiliśmy powszechne zaangażowanie w system obrony wojskowej – powiedział polityk.

– Szczególnie dramatycznym działaniem była decyzja Donalda Tuska dot. zawieszenia powszechnego obowiązku służby wojskowej – ocenił. – Służba wojskowa została przekształcona w pracę urzędniczą, a żołnierze szeregowi zostali zobligowani do zakończenia służby po 12 latach. Miejmy świadomość, jak wówczas kształtowano wojsko. Tego efektem była nieomal likwidacja polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Musimy zrozumieć, że zmiana służb wojskowych musi nastąpić tak, żeby WOT były chronione, a nie niszczone. Zmiana struktury politycznej musi zrealizować odbudowę siły WOT – kontynuował.

Były szef MON uderza w pierwszy rząd Tuska

W swoim wystąpieniu szef MON w latach 2015-2018 mówił również o prowadzonej przez pierwszy rząd Donalda Tuska polityce – jak to określił – "resetu z Rosją". Politykowi nie podobały się szczególnie słowa lidera PO "Taka, jaka ona jest – z taką trzeba zawrzeć układ", co kształtowało nasze członkostwo w NATO, mówił. – Główne wojsko zostało wycofane z terenów wschodnich i skoncentrowane nad Odrą i nad Wisłą. W ten sposób Donald Tusk otworzył możliwość ataku rosyjskiego – twierdził Macierewicz.

Polityk powiedział, że za rządów PO i PSL kwestia bezpieczeństwa Polski zniknęła z debaty publicznej, a młodzież w szkołach przestała być edukowana w tych kwestiach. Nastąpiło chociażby odejście od edukacji w zakresie przysposobienia obronnego.

– [...] Pokolenie urodzone w III RP często nie miało świadomości, że bezpieczeństwo narodowe odnosi się nie tylko do ochrony obywateli, ale także niepodległości, integralności terytorialnej, stabilności politycznej oraz że niepodległość Polski zależy od posiadania silnego wojska, ale też powszechnego realizowania systemu bezpieczeństwa – powiedział. Dodał, że ta dramatyczna sytuacja była punktem wyjścia do reformy wojska kiedy władzę objął PiS.

"Trump proponuje następne 10 tysięcy żołnierzy, Tusk milczy"

– [...] Przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na doprowadzeniu do sojuszu z USA, które w 2016 r. udostępniły Polsce 4,5 tys. żołnierzy. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce wzrosła do około 10 tysięcy. Warto mieć świadomość, że dzisiaj Donald Trump od pół roku proponuje Polsce następne 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Donald Tusk milczy, Kosiniak-Kamysz milczy. Milczą na temat fundamentalny dla polskiego bezpieczeństwa. Oni w istocie dążą do sytuacji alternatywnej – ocenił Macierewicz.

